وزير مالية لبنان والسفير الكويتي يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

استقبل وزير المالية اللبناني ياسين جابر مساء اليوم الأربعاء، سفير دولة الكويت لدى لبنان محمد سلطان الشرجي، حيث جرى بحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

واطلع الوزير جابر السفير الكويتي على التحسينات الجمركية التي أُدخلت على عمل إدارة الجمارك، لا سيما في ما يتعلق بحركة نقل البضائع عبر الموانئ البحرية والمعابر البرية، وخصوصاً في معبر المصنع، بهدف تسهيل التبادل التجاري بين لبنان ودول الخليج العربي.

كما تناول اللقاء الأوضاع الراهنة في ظل المستجدات التي يشهدها لبنان والمنطقة، حيث تم استعراض التحديات القائمة وأهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بما يسهم في دعم الاستقرار وتنشيط الحركة التجارية بين لبنان ودول الخليج.