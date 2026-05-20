ترامب: لن نهدأ حتى يستعيد الشعب الكوبي حريته مجددا

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لن تهدأ حتى يستعيد الشعب الكوبي حريته مرة أخرى، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقال ترامب: لن نتسامح مع نظام يمارس أنشطة عسكرية واستخباراتية وإرهابية معادية على بعد 90 ميلا فقط منا.

وفي وقت سابق، أكد ترامب أنه لن يتم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسعى لإنهاء الصراع مع إيران بسرعة كبيرة.

وقال ترامب، في كلمة خلال فعالية "نزهة الكونجرس" في البيت الأبيض، إنه يأمل في إنهاء الصراع مع إيران بسرعة كبيرة، وفقا لما أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.