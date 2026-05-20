تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة في الدوري المصري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سموحة في إطار بطولة الدوري المصري.

ويحل سموحة ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأخيرة من مجموعة البطولة للدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمود جاد - أحمد توفيق - أسامة جلال - محمد حمدي إبراهيم- عودة فاخوري - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - يوسف أوباما - فيستون ماييلي