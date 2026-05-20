رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع ختام امتحانات الإعدادية وانطلاق التصحيح

أجرى الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، جولات ميدانية موسعة اليوم الأربعاء، لمتابعة انتظام اليوم الأخير لامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية، إلى جانب تفقد انطلاق أعمال مراكز تصحيح الشهادة الابتدائية بالمنطقة.

رافق رئيسَ المنطقة خلال الجولة الدكتور محمد البرقي، والأستاذ مصطفى بهي، حيث شملت الجولة تفقد لجنة معهد بنين محمد رجب بأبيس 8 الإعدادية، والتي تضم طلاب معهدي بنين محمد رجب وبنين أبو العزائم، بالإضافة إلى لجنة معهد فتيات سامية التومي، التي تضم طالبات معهدي فتيات سامية التومي وفتيات أبو العزائم.

واطمأن رئيس الإدارة المركزية ومرافقوه على انتظام سير اللجان الامتحانية في آخر أيام الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة والهادئة للطلاب والطالبات، بما يضمن أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وفي سياق متصل، تفقد وفد المنطقة مقر مركز تصحيح الشهادة الابتدائية، والذي بدأ أعماله رسميًا صباح اليوم، وسط حالة من الانضباط والانتظام، حيث التقى الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة بالمصححين ورؤساء الحجرات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالدقة الكاملة وتحري الأمانة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، وفق الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

وأكد رئيس المنطقة أن هذه المتابعات تأتي في إطار خطة الأزهر الشريف لتطوير العملية التعليمية والارتقاء بمنظومة التقييم، بما يحقق أعلى معايير الدقة والنزاهة، ويعكس تكامل الجهود داخل المؤسسات التعليمية الأزهرية.