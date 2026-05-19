غزل المحلة يؤكد على عمق العلاقات التاريخية مع الاتحاد السكندري

أكد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل اعتزازه الكامل بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع نادي غزل المحلة بنادي الاتحاد السكندري الشقيق، سواء على مستوى مجلس الإدارة أو جماهير الناديين الكبيرين، وهي العلاقات الممتدة عبر سنوات طويلة من الاحترام والمحبة المتبادلة بين أحد أعرق أندية الكرة المصرية وجماهيرهما العظيمة.

وشدد نادي غزل المحلة على رفضه الكامل لأي تجاوزات أو تصرفات غير مقبولة شهدتها الدقائق الأخيرة من مباراة الفريقين الأخيرة، خاصة من بعض اللاعبين الذين يخوضون موسمهم الأول مع الناديين، ولا يدركون جيدًا قيمة وحجم هذه المواجهات التاريخية وطبيعة العلاقة الخاصة التي تربط بين غزل المحلة والاتحاد السكندري.

وأكد النادي أن مثل هذه التصرفات الفردية لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع الناديين الشقيقين، والتي ستظل دائمًا نموذجًا لاحترام وتقدير الأندية الجماهيرية المصرية لبعضها البعض.

كما يرحب نادي غزل المحلة دائمًا بأشقائه في نادي الاتحاد السكندري، إدارةً وجماهير ولاعبين، في مدينتهم الثانيـة المحلة الكبرى ، متمنيًا التوفيق والنجاح لنادي الاتحاد وجماهيره العظيمة.