ساكا : سعيد لكونى رابع إنجليزي يسجل هاتريك في كأس العالم

أعرب بوكايو ساكا لاعب منتخب إنجلترا عن سعادته لكونه رابع إنجليزي يسجل هاتريك في بطولة كأس العالم 2026

وقال ساكا في تصريحات: أشعر بالفخر، لا يمكن للكثير من اللاعبين القول بأنهم سجلوا هاتريك في كأس العالم، لذا نعم، هذا أمر إيجابي للغاية من مباراة اليوم.

وأضاف: الشوط الأول أمنحه 10 من 10 أعتقد أن الطريقة والعقلية التي دخلنا بها هذه المباراة كانت ممتازة، كان من الممكن بسهولة أن تسير الأمور في اتجاه آخر، لكننا كنا محترفين للغاية، وصببنا كل تركيزنا، وكنا حاسمين أمام المرمى أيضاً، لم يكن بإمكان الشوط الأول أن يسير بشكل أفضل من ذلك.

وواصل : في الشوط الثاني أعتقد أنهم أجروا بعض التغييرات، ونحن قمنا ببعض التغييرات أيضاً، الزخم بدأ يميل لصالحهم، ولم نعد نحتفظ بالكرة بالشكل الكافي، كما تراجع أداؤنا الهجومي مقارنة بالشوط الأول. ومع الجودة والمهارة التي يمتلكونها، كانوا حاسمين للغاية وعاقبونا. ولكن في النهاية، وبعد استقبالنا لثلاثة أهداف، استيقظنا مجدداً وأعدنا فرض أسلوبنا وقاتلنا حتى النهاية."

وأكمل: كان من المهم جداً أن ننهي هذه البطولة بقوة؛ لأن هذه المجموعة من اللاعبين لا تستحق أقل من ذلك. إذا لم يكن بمقدورنا الذهاب حتى النهاية والتتويج، فما زلنا قد أنهينا البطولة في أفضل مركز وصلنا إليه منذ سنوات طويلة جداً."

وأوضح :عندما تودع بطولة كهذه، ستطرح دائماً الأسئلة؛ لأن كأس العالم يقام كل 4 سنوات، وعلينا الانتظار 4 سنوات أخرى لنحصل على فرصة اللعب فيه مجدداً، وهذا هو أكثر ما يؤلم، ولكن ليس أمامنا خيار سوى العودة بعد 8 أسابيع، والالتقاء مجدداً لبدء الرحلة من أسفل الجبل لتسلقه من جديد، سواء في دوري الأمم الأوروبية، أو بطولة اليورو، ومن ثم سنعود بعد 4 سنوات."

واختتم ساكا تصريحاته قائلا: تعثرنا قبل النهاية بقليل والآن علينا مراجعة أنفسنا، ورؤية ما سار بشكل خاطئ والأمور التي يمكننا تحسينها.