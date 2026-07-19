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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نقل مقر الاتحاد العربي للفنون القتالية المختلطة «MMA» إلى القاهرة

محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي
محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي
عبدالله هشام

وافق المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للفنون القتالية المختلطة «MMA»، برئاسة محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي والفنون القتالية المختلطة، على نقل المقر الرسمي للاتحاد من الأردن إلى القاهرة، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر وقدرتها على قيادة وتطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة على المستوى العربي.

كما وافق الاتحاد العربي للفنون القتالية المختلطة «MMA» على منح مصر حق استضافة البطولة العربية للشباب، وبطولة الكبار، إلى جانب تنظيم دورة تدريبية للمدربين، وإقامة بطولة كأس العرب، وذلك بالعاصمة القاهرة خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للفنون القتالية المختلطة: «نقل مقر الاتحاد العربي إلى القاهرة يعد إنجازا مهما يعكس المكانة التي وصلت إليها الرياضة المصرية والثقة التي تحظى بها كوادرها على المستوى العربي، كما يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز انتشار رياضة الفنون القتالية المختلطة وتطويرها في المنطقة».

وتابع محمد إبراهيم: «استضافة مصر للبطولات العربية والدورات التدريبية تمنح اللاعبين والمدربين فرصة كبيرة للاحتكاك واكتساب الخبرات، كما تؤكد قدرة مصر على تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية».

واختتم محمد إبراهيم تصريحاته قائلا : «نتطلع إلى مرحلة جديدة من العمل المشترك داخل الاتحاد العربي، ونسعى إلى تنفيذ خطة طموحة لتوسيع قاعدة الممارسين، والارتقاء بالمستوى الفني، بما يخدم مستقبل رياضة الفنون القتالية المختلطة في الوطن العربي».

يذكر أن اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للفنون القتالية المختلطة أسفر عن فوز 7 كوادر مصرية بثقة المكتب التنفيذي، وتوليهم عددًا من المناصب القيادية داخل اللجان الدائمة بالاتحاد العربي، تأكيدًا لما تتمتع به الكفاءات المصرية من خبرات ومكانة متميزة على المستويين العربي والدولي.

وجاءت المناصب السبعة للكوادر المصرية في الاتحاد العربي للفنون القتالية المختلطة على النحو التالي: أحمد سامي رئيسًا للجنة الفنية، وأحمد خليل رئيسًا للجنة الحكام، ومحمود سعيد رئيسًا للجنة المسابقات، والمدرب رمضان نعمان مقررًا عامًا للجنة المدربين، وأحمد سليمان عضوًا بلجنة العلاقات العامة، والمستشار محمود أنور عضوًا باللجنة القانونية، وحسام محمد سلطان أمينًا عامًا للاتحاد العربي للفنون القتالية المختلطة «MMA».

وتقدم الاتحاد المصري للمواي تاي والفنون القتالية المختلطة برئاسة محمد إبراهيم بخالص التهنئة للكوادر المصرية الفائزة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، بما يسهم في دعم مسيرة الاتحاد العربي والارتقاء برياضة الفنون القتالية المختلطة على المستوى العربي.

فنون القتالية المختلطة MMA مواي تاي المواي تاي الفنون القتالية

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