غدا.. الاتحاد العربي للإعلام يتبنى مبادرتي الملهمات العربيات وإعلاميو المستقبل

يشهد مقر ديوانية الاتحاد العربي لوسائل الإعلام التابع لجامعة الدول العربية، غدًا الخميس 2 يوليو، توقيع اتفاقية لتبني مبادرتي «الملهمات العربيات» و«إعلاميو المستقبل»، وذلك في إطار جهود الاتحاد لدعم العمل الإعلامي العربي وتنمية الكوادر الإعلامية.

ويشهد مراسم التوقيع الدكتور يوسف العميري، رئيس الاتحاد العربي لوسائل الإعلام بدولة الكويت، والدكتورة سوزان القليني رئيسة مبادرة الملهمات العربيات والدكتورة سالي جاد، الأمين العام للاتحاد، إلى جانب نخبة من الإعلاميين والأكاديميين والشخصيات العامة.

وتهدف المبادرتان إلى دعم وتمكين المرأة العربية، وتأهيل جيل جديد من الإعلاميين، من خلال إطلاق برامج تدريبية ومؤتمرات ومبادرات عربية مشتركة، بما يسهم في تعزيز التعاون الإعلامي والتنموي في الوطن العربي.

وأكد الاتحاد العربي لوسائل الإعلام أن تبني مبادرتي «الملهمات العربيات» و«إعلاميو المستقبل» يأتي في إطار استراتيجيته لتعزيز التعاون الإعلامي العربي، وتبادل الخبرات، وإعداد كوادر إعلامية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الإعلام.