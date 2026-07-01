ذكرى ميلاد القارئ عبد الواحد زكي راضي.. رحلة قارئ أبدع في تلاوة القرآن وترك إرثا خالدا

تحل ذكرى ميلاد القارئ عبد الواحد زكي راضي، أحد أبرز أعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، والذي ارتبط اسمه بصوت خاشع وأداء متميز جعل تلاواته خالدة في وجدان محبي القرآن الكريم، وقد لا يعرف بعض الناس السيرة الذاتية للشيخ عبد الواحد زكي راضي، وأبرز محطات حياته، وكيف أصبح من كبار قراء إذاعة القرآن الكريم، وفي السطور التالية نتعرف على التفاصيل.

مولد ونشأة عبد الواحد زكي راضي

ولد الشيخ عبد الواحد في يوليو عام 1936م بقرية شبرامنت بأبو النمرس التابعة لمحافظة الجيزة، وحفظ القرآن الكريم كاملًا وهو في التاسعة من عمره في كتاب القرية.

وأكد الراحل أن أسلوب الكتاتيب هو الأسلوب الأفضل في تحفيظ القرآن الكريم، ﻷنه يدعم مبدأ التنافس، لا في الحفظ فقط، ولكن أيضًا في الأحكام والخط.

اعتماده قارئًا بالإذاعة المصرية

اعتمد قارئًا للقرآن الكريم في الإذاعة المصرية عام 1975، وسافر إلى العديد والعديد من الدول العربية والإسلامية لإحياء أيام وليالي شهر رمضان مثل "أمريكا الشمالية، وكينيا، وساحل العاج، وأستراليا، وهولندا، والبرازيل، وإيطاليا، والإمارات ".

في عام 1989 سجل الشيخ عبد الواحد زكى راضى المصحف المرتل لإذاعة وتليفزيون أبوظبي بدولة الإمارات بالاشتراك مع الشيخ راغب مصطفى غلوش، وعين الشيخ عبد الواحد قارئًا للسورة بمسجد الصَّباح بالهرم في عام 1975، ثم مسجد حسن باشا طاهر.

في عام 1979 عين أول قارئ للسورة بمسجد المغفرة بحي العجوزة في الجيزة بعد إنشاء المسجد، ثم انتقل مسجد صلاح الدين بحي المنيل بالقاهرة منذ 1987 وحتى وفاته.

وفاة الشيخ عبد الواحد زكي راضي وتاريخ رحيله

في يوم 9 ديسمبر 2016، توفي الشيخ عبد الواحد زكي راضي، أحد قراء إذاعة القرآن الكريم المصرية البارزين، وهو أول من سجل مصحفًا مرتلًا كاملًا للإذاعة والتلفزيون في وقت واحد وكان ذلك عام 1989م وذلك بإذاعة وتلفزيون أبو ظبي بالإمارات.