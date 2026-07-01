تضحياتهم رمزًا للفداء.. الأزهر ينعى شهداء الواجب من أبطال الحماية المدنية

نعى الأزهر الشريف شهداء الواجب من أبطال الحماية المدنية وهم يؤدون رسالتهم الوطنية والإنسانية في التعامل مع حريق منشأة ناصر، وهم: اللواء محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، والنقيب عبد الرحمن العدوي، وأمين الشرطة حمد عبد الجواد، الذين قدَّموا أرواحهم فداءً للوطن أثناء قيامهم بواجبهم في حماية الأرواح والممتلكات.

أسمى معاني الشجاعة والإخلاص

وأكد الأزهر أن هؤلاء الأبطال جسَّدوا أسمى معاني الشجاعة والإخلاص والتفاني، وأن تضحياتهم ستظل محل فخر واعتزاز، ورمزًا للفداء وتحمل المسؤولية وإنكار الذات، ونموذجًا يُحتذى به في أداء الواجب بإخلاص ونبل.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الشهداء الكرام، وإلى وزارة الداخلية، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يرفع درجاتهم في عليين، وأن يلهم ذويهم وزملاءهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

وزير الأوقاف ينعى مدير الحماية المدنية

ونعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى، شهيد الواجب اللواء محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، الذي ارتقى متأثرًا بإصاباته أثناء إشرافه الميداني على جهود إخماد حريق منشأة ناصر، مقدمًا نموذجًا خالدًا في الشجاعة والإخلاص والتفاني في أداء الواجب حتى آخر لحظات حياته.

وتقدم وزير الأوقاف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة، وإلى وزارة الداخلية، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عن الوطن خير الجزاء، وأن يربط على قلوب أهله وذويه وزملائه، ويلهمهم الصبر والسلوان.

وأكد الوزير أن تضحيات أبناء الوطن المخلصين ستظل محل تقدير واعتزاز، وستبقى مواقفهم المشرفة شاهدًا على عظمة الوفاء للوطن وأداء الرسالة بكل شرف وإخلاص.