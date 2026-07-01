تكريم رئاسي.. اللواء محمد الشربيني قصة بطل استشهد في حريق منشأة ناصر

تحول اسم اللواء الدكتور محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، إلى حديث المصريين خلال الساعات الماضية، بعدما استشهد متأثرا بإصابته أثناء قيادته بنفسه عمليات إخماد الحريق الهائل الذي اندلع بمنطقة منشأة ناصر، في مشهد جسد المعنى الحقيقي للتضحية والفداء، ليكتب اسمه بين رجال الشرطة الذين رحلوا وهم يؤدون واجبهم الوطني حتى اللحظة الأخيرة.

من هو اللواء محمد الشربيني؟

واللواء الدكتور محمد الشربيني هو مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن القاهرة، ويعد أحد القيادات الأمنية المتخصصة في مجال مكافحة الحرائق والإنقاذ، حيث تولى الإشراف على العديد من خطط التأمين والتعامل مع الحوادث الكبرى داخل العاصمة، واشتهر بين زملائه بالتواجد الميداني في مواقع البلاغات وعدم الاكتفاء بإدارة العمليات من غرف التحكم، وهو ما ظهر جليا في حادث منشأة ناصر الذي انتهى باستشهاده أثناء أداء واجبه.

كيف استشهد؟

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا باندلاع حريق ضخم داخل مخزن وورشة للأخشاب بمنطقة منشأة ناصر، وسرعان ما امتدت النيران إلى العقارات المجاورة بسبب طبيعة المواد سريعة الاشتعال.

وعلى الفور، انتقل اللواء محمد الشربيني إلى موقع الحريق، وأشرف بنفسه على عمليات الإطفاء والإنقاذ، حيث دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بعدد كبير من سيارات الإطفاء وخزانات المياه والسلالم الهيدروليكية لمحاصرة النيران ومنع امتدادها.

وخلال عمليات المكافحة، انهار أحد العقارات على عدد من رجال الحماية المدنية، ما أدى إلى إصابة اللواء الشربيني بإصابات بالغة، إلى جانب استشهاد وإصابة عدد من الضباط والأفراد، قبل أن يعلن صباح الأربعاء استشهاده متأثرا بإصابته داخل المستشفى.

كيف تحول إلى بطل؟

لم يكن استشهاد اللواء محمد الشربيني هو السبب الوحيد الذي جعل اسمه يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، بل الطريقة التي واجه بها الحريق، إذ أكدت الروايات الرسمية أنه رفض مغادرة موقع الحادث، وظل يتابع عمليات الإنقاذ والإطفاء بنفسه وسط ألسنة اللهب، حتى أصيب أثناء قيادة القوات.

هذا الموقف دفع آلاف المواطنين إلى وصفه بـ"شهيد الواجب"، معتبرين أنه جسد المعنى الحقيقي لرجال الحماية المدنية الذين يواجهون المخاطر يوميا لإنقاذ الأرواح والممتلكات، دون أن يترددوا في التقدم إلى قلب النيران.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

عقب إعلان نبأ استشهاده، امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بآلاف رسائل النعي والدعاء، وتداول المستخدمون صورا للواء محمد الشربيني أثناء مشاركته في أعمال الحماية المدنية، مؤكدين أن ما قدمه يمثل نموذجا مشرفا للإخلاص في العمل.

كما نعى عدد من الإعلاميين والصحفيين ورواد مواقع التواصل شهيد الواجب، مؤكدين أن رجال الحماية المدنية هم خط الدفاع الأول في مواجهة الحرائق والكوارث، وأن استشهاد قائد الإدارة أثناء وجوده في قلب الحدث يعكس طبيعة المخاطر التي يواجهها رجال الإطفاء يوميا.

الرئيس السيسي يكرم اللواء دكتور محمد الشربيني

ولم يكن تكريم اللواء الدكتور محمد الشربيني بعد استشهاده هو الأول، فقد سبق أن منحه الرئيس عبد الفتاح السيسي نوط الامتياز من الطبقة الأولى، منذ عدة أشهر تقديرا لجهوده المتميزة وإخلاصه في أداء واجبه، خلال مسيرته في خدمة الوطن.

وجاء هذا التكريم ليعكس ما عرف عن اللواء الشربيني من كفاءة مهنية وحضور ميداني دائم في مواجهة الحوادث والأزمات، حيث ظل في مقدمة الصفوف يقود رجال الحماية المدنية في أصعب المهام.

واختتم اللواء محمد الشربيني مسيرته بنفس النهج، إذ استشهد متأثرا بإصابته التي تعرض لها أثناء قيادته عمليات إخماد حريق مخزن الأخشاب بمنطقة منشية ناصر، ليرحل وهو يؤدي واجبه في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

رسالة تظل خالدة

ورحل اللواء الدكتور محمد الشربيني، لكنه ترك وراءه رسالة واضحة مفادها أن القيادة الحقيقية لا تكون من خلف المكاتب، وإنما من قلب الميدان، حيث اختار أن يقود رجاله بنفسه في مواجهة واحدة من أصعب حرائق العاصمة، لينتهي المشهد باستشهاده وهو يؤدي واجبه، ويصبح اسمه رمزا للتضحية والإخلاص في خدمة الوطن، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحريق والوقوف على أسبابه.

يعد اللواء محمد الشربيني من القيادات الأمنية البارزة بوزارة الداخلية، إذ تولى مسؤولية الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن القاهرة، وشارك على مدار سنوات في إدارة العديد من البلاغات والحوادث الكبرى، وساهم في قيادة فرق الإنقاذ والإطفاء خلال المواقف الطارئة، مكتسبا سمعة طيبة بين زملائه بفضل كفاءته المهنية وإخلاصه في أداء واجبه.

وخلف الحريق حالة من الحزن، بعدما فقدت قوات الحماية المدنية اثنين من رجالها أثناء أداء واجبهم في إنقاذ الأرواح والممتلكات، في حادث يجسد حجم المخاطر التي يواجهها رجال الإطفاء خلال التعامل مع الحرائق الكبرى.