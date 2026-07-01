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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استشهاد مدير الحماية المدنية بالقاهرة متأثرًا بإصابته في حريق منشأة ناصر

اللواء الدكتور محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة
اللواء الدكتور محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة
رامي المهدي

استشهد اللواء الدكتور محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به أثناء إشرافه الميداني على عمليات إخماد حريق منشأة ناصر، الذي اندلع داخل ورشة أخشاب وامتد إلى عدد من العقارات المجاورة، وتسبب في انهيار أحد المباني على قوات الحماية المدنية خلال تنفيذ أعمال الإنقاذ.

وكان اللواء محمد الشربيني قد أُصيب إصابة بالغة أثناء قيادة جهود الإطفاء والإنقاذ، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه استشهد متأثرًا بإصابته، بعد ساعات من الحادث الذي أسفر أيضًا عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين من رجال الحماية المدنية.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، فيما خيمت حالة من الحزن على رجال الحماية المدنية بعد استشهاد مدير الإدارة، الذي ظل في موقع الحادث حتى أصيب أثناء أداء واجبه.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة اللواء الدكتور محمد الشربيني حريق منشأة ناصر

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