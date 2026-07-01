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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كواليس اللحظات الأخيرة بحياة مدير الحماية المدنية بالقاهرة بعد استشهاده في حريق منشأة ناصر

شهداء حريق منشأة ناصر
شهداء حريق منشأة ناصر
رامي المهدي

استشهد اللواء الدكتور محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به أثناء إشرافه الميداني على عمليات إخماد حريق منشأة ناصر، الذي اندلع داخل ورشة أخشاب وامتد إلى عدد من العقارات المجاورة، وتسبب في انهيار أحد المباني على قوات الحماية المدنية خلال تنفيذ أعمال الإنقاذ.

كان اللواء محمد الشربيني أُصيب إصابة بالغة أثناء قيادة جهود الإطفاء والإنقاذ، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه استشهد متأثرًا بإصابته، بعد ساعات من الحادث الذي أسفر أيضًا عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين من رجال الحماية المدنية.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، فيما خيمت حالة من الحزن على رجال الحماية المدنية بعد استشهاد مدير الإدارة، الذي ظل في موقع الحادث حتى أصيب أثناء أداء واجبه.

ما زالت النيابة العامة بالقاهرة تباشر تحقيقاتها في واقعة حريق ورشة نجارة وانهيار عقار مكون من أربعة طوابق بمنطقة منشأة ناصر، والذي أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين، للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.


المعمل الجنائي 

وقررت النيابة العامة انتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق ورفع الآثار الفنية، وإعداد تقرير مفصل لبيان سبب اندلاع النيران وما إذا كانت هناك شبهة جنائية أو مخالفة لاشتراطات السلامة، كما أمرت بإجراء معاينة تصويرية لموقع العقار المنهار، كما قررت الاستماع إلى أقوال المصابين وشهود العيان، وطلب تحريات رجال المباحث حول ملابسات الواقعة، وبيان كيفية نشوب الحريق وأسباب انهيار العقار، مع حصر التلفيات والخسائر الناتجة عن الحادث.


 تقرير الصفة التشريحية والتصريح بالدفن

وأمرت النيابة بمناظرة جثامين الضحايا، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مع متابعة التقارير الطبية الخاصة بالمصابين.

كما أصيب 5 ضباط من قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بينهم مدير الإدارة، فيما لقي نقيب مصرعه، إثر انهيار أحد المنازل عليهم خلال مشاركتهم في إخماد حريق اندلع بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة.

شهدت منطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، حادثًا مأساويًا عقب اندلاع حريق داخل ورشة نجارة بالطابق الأرضي في عقار مكون من 4 طوابق، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 14 آخرين، وانهيار المبنى بالكامل.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل الورشة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط المكان لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.

وتمكنت القوات من محاولة السيطرة على الحريق وإجراء عمليات التبريد، إلا أن شدة النيران تسببت في انهيار العقار بالكامل.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص في موقع الحادث، وإصابة 14 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

فيما قرر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار الكائن فى حارة عبد التواب من الدمرانى بحى منشأة ناصر،  والذى نشب به حريق  بورشة أخشاب بالدور الأرضى، أدى إلى انهياره، وبيان مدى تأثر العقارات المجاورة له.


حريق منشأة ناصر 

جاء ذلك خلال إشراف محافظ القاهرة على أعمال إطفاء الحريق بحضور جميع الأجهزة المعنية.

تتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات اندلاع حريق فى عقار بشارع عبد التواب بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة، وهو ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، ونقل عدد من المصابين إلى المستشفيات.

ووجهت وزيرة التضامن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي القاهرة، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي لأسر الضحايا، داعية الله أن يلهمهم الصبر ويربط على قلوبهم ، وسرعة الشفاء للمصابين، موجهة بصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا.



 

محمد الشربيني الدكتور محمد الشربيني اللواء الدكتور محمد الشربيني القاهرة حريق منشأة ناصر

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