أبطال.. لميس الحديدي تشيد بأداء رجال الحماية المدنية في التعامل مع حريق بمنشأة ناصر

وجهت الإعلامية لميس الحديدي التحية لرجال الحماية المدنية في أعقاب الحريق الذي اندلع في منطقة منشأة ناصر، وذلك عقب السيطرة على النيران لمنع تجدد اشتعالها مرة أخرى، قائلة: "الحقيقة الناس دي أبطال، بيدخلوا بنفسهم مش بيخافوا لمحاولة إنقاذ الناس وإطفاء الحريق".



وانتقدت عبر برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار تقصير الأحياء في متابعة وجود مخازن أو ورش أسفل العمارات، قائلة: "تاني وعاشر مخزن أو ورشة جوه عمارة أو أسفل عمارة. فاكرين مصنع الأحذية تحت عمارة فيصل قبل عامين ونصف، وفضلت عشرين يوم مشتعلة للأسف. الأحياء مش بتقوم بدورها ومش بيلفوا على تلك المناطق والمخازن بها مواد قابلة للاشتعال زي الغِراء وغيرها".



وأضافت: "مع ارتفاع درجات الحرارة ووجود مواد قابلة للاشتعال تحدث حرائق".



وتساءلت: "في حي منشية ناصر ومحافظة القاهرة، هذه الأشياء المفروض يكون فيه لجان تفتش وتكشف عنها ونتابعها، وقلنا مليون مرة بعد حريق فيصل إن الورش والمخازن وسط الكتل السكنية خطر جدًا وتؤدي لحرائق وخسائر مادية وخسائر في الأرواح".



وواصلت: "13 ساعة الحريق مستمر، نخسر الناس ونخسر فلوس بالملايين بسبب إجراءات الأحياء لا تتبع الإجراءات السليمة. الورش والمصانع لا يمكن أن تكون في الأحياء السكنية، ولو موجودة ولها ضرورة، لها قواعد في الحماية المدنية والفنية".