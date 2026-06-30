قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فضّلت المعاش.. القصة الكاملة لاستقالة دكتورة بالأزهر وإصرارها على مغادرة الجامعة
بدأت رسميًا | الأرصاد تفجر مفاجأة عن ظاهرة مثيرة
عمرو موسى : شعبان عبد الرحيم ربما كان سببا في خروجي من وزارة الخارجية
وفاة طالبة داخل لجنة الامتحان .. وجمال شعبان يوضح ما حدث
وزيرة التضامن تشهد تدشين كتاب رجل الأقدار لتوثيق مسيرة الرئيس السيسي
القصة الكاملة لغرق الطالب إبراهيم عماد في حمام سباحة بني عبيد | صور
أردوغان يهاجم إسرائيل بعد اعترافها بإبادة الأرمن: أيديكم ملطخة بدماء 75 ألفا من سكان غزة
هالاند يقود النرويج لدور الـ16 في كأس العالم بفوز قاتل على كوت ديفوار
بدء تسكين أسر عقار منشأة ناصر المنهار في وحدات بـ 15 مايو | صور
أسعار سبائك الذهب وسبيكة 10 جرامات اليوم الثلاثاء
أسهل طريقة لاستخراج مخالفات المرور بالموبايل
السر تحت سطح الأرض .. لماذا تضرب الزلازل بعض الدول أكثر من غيرها؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبطال.. لميس الحديدي تشيد بأداء رجال الحماية المدنية في التعامل مع حريق بمنشأة ناصر

لميس الحديدي
لميس الحديدي
هاني حسين

وجهت الإعلامية لميس الحديدي التحية لرجال الحماية المدنية في أعقاب الحريق الذي اندلع في منطقة منشأة ناصر، وذلك عقب السيطرة على النيران لمنع تجدد اشتعالها مرة أخرى، قائلة: "الحقيقة الناس دي أبطال، بيدخلوا بنفسهم مش بيخافوا لمحاولة إنقاذ الناس وإطفاء الحريق".


وانتقدت عبر برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار تقصير الأحياء في متابعة وجود مخازن أو ورش أسفل العمارات، قائلة: "تاني وعاشر مخزن أو ورشة جوه عمارة أو أسفل عمارة. فاكرين مصنع الأحذية تحت عمارة فيصل قبل عامين ونصف، وفضلت عشرين يوم مشتعلة للأسف. الأحياء مش بتقوم بدورها ومش بيلفوا على تلك المناطق والمخازن بها مواد قابلة للاشتعال زي الغِراء وغيرها".


وأضافت: "مع ارتفاع درجات الحرارة ووجود مواد قابلة للاشتعال تحدث حرائق".


وتساءلت: "في حي منشية ناصر ومحافظة القاهرة، هذه الأشياء المفروض يكون فيه لجان تفتش وتكشف عنها ونتابعها، وقلنا مليون مرة بعد حريق فيصل إن الورش والمخازن وسط الكتل السكنية خطر جدًا وتؤدي لحرائق وخسائر مادية وخسائر في الأرواح".


وواصلت: "13 ساعة الحريق مستمر، نخسر الناس ونخسر فلوس بالملايين بسبب إجراءات الأحياء لا تتبع الإجراءات السليمة. الورش والمصانع لا يمكن أن تكون في الأحياء السكنية، ولو موجودة ولها ضرورة، لها قواعد في الحماية المدنية والفنية".

لميس الحديدي اخبار التوك شو الحديدي مصر حريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بلاغ اختطاف طائرة ركاب.. حالة استنفار في سلاح الجو الإسرائيلي وأزمة خطيرة بسبب رحلة وارسو

وزير العمل خلال زيارته أحد المصابين

وزير العمل يزور مصابي حادث مشروع القطار السريع ويوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية

هل يتغير سعر رغيف الخبز؟ التموين تحسم الجدل وتؤجل تطبيق "الخصم المباشر"

بعد تحركات التموين الأخيرة.. مفاجأة بشأن رغيف العيش المدعم

مشغولات ذهبية

الدولار يضغط على الذهب .. سعر عيار 21 الآن في مصر

الجزائر

فيفا حسم الجدل.. هل يتم إقصاء الجزائر والنمسا من كأس العالم 2026؟

خبز التموين

سعر رغيف الخبز أول يوليو 2026 رسميا .. التموين تحسم الجدل

اعراض السرطان في الجسم

أعراض السرطان في الجسم .. 10 علامات تنذرك بالمرض الخبيث

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو بعد الهبوط

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يهنئ المستشار عبدالناصر أبو العزم بتوليه رئاسة هيئة قضايا الدولة

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر: قبول استقالة الدكتورة إيمان عبد الستار بناء على رغبتها وإصرارها

الصلاة

هل ترك دعاء القنوت في الفجر يبطل الصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

مع انتشار حبوب اللقاح.. طرق للتخلص من حساسية الأنف فورًا

لماذا تزداد أعراض حساسية الأنف؟
لماذا تزداد أعراض حساسية الأنف؟
لماذا تزداد أعراض حساسية الأنف؟

دراسة صادمة.. أسباب محتملة لارتفاع إصابات السرطان بين الشباب

الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة
الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة
الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة

صور جديدة من كواليس فيلم ابن مين فيهم؟ .. قبل انطلاقه في دور العرض 9 يوليو

ابن مين فيهم
ابن مين فيهم
ابن مين فيهم

10 علامات خفية تؤكد الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهل هذه التغيرات

علامات سرطان الجلد لا يجب تجاهلها
علامات سرطان الجلد لا يجب تجاهلها
علامات سرطان الجلد لا يجب تجاهلها

فيديو

أبو

“تعالى وانا اقولك” .. "أبو" يغني للاعبي المنتخب

الشهيد عميد أح أحمد الجعفري

أسد جبل الحلال| قصة استشهاد العميد أحمد الجعفري.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد