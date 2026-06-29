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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة: الضغط الأولاد يؤدي لكوارث

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي
قسم التوك شو

وجهت الإعلامية لميس الحديدي رسالة إلى طلاب الثانوية العامة، قائلة: "حوالي 900 ألف بيت في مصر عندهم ثانوية عامة في مصر طبقًا للنظامين الماضي والجديد، وداخلين على الثالث".

رسالة لكل بيت وولي أمر


تابعت لميس الحديدي عبر برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار قائلة: "رسالة لكل بيت وولي أمر ولكل الأهالي، بلاش تضغطوا على أولادكم، لأن الضغط يؤدي لكوارث. خلينا نعتبره امتحان زي أي امتحان، أنا عارفة أنه امتحان فارق كونه يحقق المستقبل، لكن الضغط الكبير، وأن الطالب ماينمش، ده ضغط رهيب ما يخليش الطالب يؤدي بشكل جيد".

نظام البكالوريا


واصلت: "الحمد لله دائمًا كنا نناقش نظام البكالوريا، من أهم مزاياه أن الكابوس ده هينتهي، فاضلنا سنة وتنتهي الأنظمة القديمة، وأن يكون النظام الجديد رحمة ورأفة بالناس. الحقيقة فرصة للتحسين، معدش فيه ضغط المقصلة على الرقبة".

لميس الحديدي الثانويه العامة نظام البكالوريا طلاب الثانوية العامة

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