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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي : المصريون لا يشجعون كرة القدم وحدها .. بل وطن

لميس الحديدي
لميس الحديدي
محمد البدوي

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم 2026 تجاوزت حدود المنافسة الرياضية، لتتحول إلى مشهد وطني يعكس مدى ارتباط المصريين ببلدهم، مشيرة إلى أن الجماهير لا تتابع "كرة قدم" فقط، وإنما تحتفي بصورة مصر وحضورها أمام العالم.

 إلغاء هدف لإيران

وقالت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج "الصورة" المذاع على شاشة النهار، تعليقًا على تعادل منتخب مصر أمام إيران: "كانت مباراة صعبة، وكنا نتمنى تحقيق الفوز من أجل تصدر المجموعة، لكن التعادل نتيجة جيدة حافظت لنا على المركز الثاني"، موضحة أن المنتخب كان قريبًا من الخسارة في الدقائق الأخيرة قبل إلغاء هدف لإيران بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

حالة جماهيرية ووطنية

وأضافت أن المنتخب المصري يستعد لمواجهة أستراليا في دور الـ16 يوم الجمعة المقبلة، مؤكدة أن ما حدث خلال مباريات الفراعنة الثلاث الماضية لم يكن مجرد تشجيع رياضي، بل كان حالة جماهيرية ووطنية لافتة.

 حالة من السعادة والفخر

وأوضحت الحديدي أن المصريين أثبتوا خلال البطولة أن حبهم لبلدهم حاضر في كل الظروف، قائلة إن الجماهير حرصت على متابعة المباريات مهما كان موعدها، سواء في الساعات الأولى من الصباح أو في أوقات غير معتادة، ثم واصلوا يومهم بشكل طبيعي وسط حالة من السعادة والفخر.

وأشارت إلى أن الكثيرين كانوا يعتقدون أنهم يستيقظون بمفردهم لمتابعة المباريات، قبل أن يكتشفوا أن الشوارع والمقاهي والنوادي ومراكز الشباب جميعها تعيش الأجواء نفسها، وكأن البلاد بأكملها على موعد واحد مع المنتخب الوطني.

بقاء المنتخبين المصري والمغربي

ولفتت إلى أن المدن التي خاض فيها المنتخب المصري مبارياته تحولت إلى "محافظات مصرية خارج الحدود"، موضحة أن شوارع سياتل شهدت مشاهد مشابهة لما يحدث في الشوارع المصرية، مع تجمع أبناء الجالية المصرية والعربية لدعم الفراعنة، خاصة بعد خروج عدد من المنتخبات العربية من المنافسات، وبقاء المنتخبين المصري والمغربي في البطولة.

وأكدت لميس الحديدي أن ما يميز الجماهير المصرية هو عشقها لبلدها في جميع الظروف، قائلة إن ظهور المنتخب في كأس العالم يمثل فرصة لإظهار هذا الانتماء، خاصة عندما يقدم اللاعبون أداءً قويًا ويبذلون أقصى ما لديهم داخل الملعب.

العلاقة بين الشعب ومنتخبه

وأضافت أن المصريين يسافرون بين الولايات المختلفة رغم بُعد المسافات وارتفاع أسعار التذاكر من أجل الوقوف خلف منتخبهم، مشددة على أن هذه المشاهد تؤكد أن العلاقة بين الشعب ومنتخبه تتجاوز حدود الرياضة.

واختتمت لميس الحديدي حديثها بالتأكيد على أن ما يقدمه المصريون في كأس العالم هو "حالة حب للوطن تستحق الدراسة"، مشيرة إلى أن هذا الشعور لا يقتصر على المصريين فقط، بل يمتد إلى الأشقاء العرب من مختلف الدول، وأن الأغاني المرتبطة بمصر أصبحت جزءًا من أجواء البطولة واحتفالات الجماهير.

لميس الحديدي المنتخب المصري كأس العالم كأس العالم 2026 الإعلامية لميس الحديدي إيران

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