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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر عبدالمنعم يحتفل بتخرج ابنته سلمى في حضور وزيرة الثقافة .. صور

تامر عبد المنعم رفقة ابنته
تامر عبد المنعم رفقة ابنته
تقى الجيزاوي

 احتفل الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بتخرج ابنته سلمى تامر عبدالمنعم من السنة النهائية بالمدرسة الفرنسية.

شهد الحفل حضور معالي وزيرة الثقافة الدكتورة چيهان زكي للإحتفال بتخرج ابن شقيقتها نادر وحضور مجموعة كبيرة من أولياء الأمور  وعلى رأسهم النجم خالد النبوي الذي أصر على الحضور للإحتفال بتخرج نجله.

كما حضرت السيدة حنان الديب والدة سلمى وطليقة الفنان تامر عبدالمنعم.

غرام في الكرنك

من ناحية أخرى يستمر عرض المسرحية الغنائية الإستعراضية غرام في الكرنك وهي من إخراج الفنان تامر عبدالمنعم يومي  الخميس والجمعة من كل أسبوع على مسرح البالون.

تامر عبدالمنعم غرام في الكرنك وزيرة الثقافة الدكتورة چيهان زكي

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