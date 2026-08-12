الرعب في عرض البحر .. النيران تلتهم عبّارة تقل 130 شخصًا قبالة إندونيسيا

أفاد مسئولون بأن عبّارة تقلّ نحو 130 شخصًا، كانت متجهة من جزيرة بالي السياحية الإندونيسية، اشتعلت فيها النيران في مياه لومبوك صباح الأربعاء، وأن عمليات إجلاء الركاب جارية.



وقال إي غوستي لانانغ ويسواناندا، رئيس وكالة الإنقاذ في بالي، لوكالة رويترز، إن عبّارة "كي إم بوتري ياسمين" غادرت ميناء بادانغ باي في بالي متجهة إلى ميناء ليمبار في لومبوك، بمقاطعة نوسا تينغارا الغربية.

وأوضح محمد هاريادي، رئيس وكالة الإنقاذ في نوسا تينغارا الغربية، لمحطة "كومباس تي في" المحلية، أن الحادث بدأ في مضيق لومبوك الساعة ٤:٣٩ صباحًا يوم الأربعاء (٢٠:٣٩ بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء).



قال هاريادي إنه تم نشر أكثر من 200 فرد لإجلاء جميع الركاب.

ووفقًا لقائمة الركاب، صرّح هيري ويانتو، المسؤول في ميناء بادانغ باي في بالي، لقناة كومباس التلفزيونية، بأن العبّارة كانت تقلّ 114 راكبًا و17 من أفراد الطاقم.

وأضاف هيري أن السلطات أجلت 33 راكبًا حتى الآن، بينما أفادت قناة كومباس التلفزيونية بأن جميع الركاب بخير.

ولا يزال سبب اشتعال النيران في العبّارة غير واضح.