اقتصاد إندونيسيا يحقق نموا بنسبة 5.29%في الربع الثاني من 2026

سجل الاقتصاد الإندونيسي نموا بنسبة 5.29%على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، ليتجاوز توقعات خبراء الاقتصاد الذين رجحوا أن يبلغ النمو 5.1% .

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم /الأربعاء/ أن الإنفاق الاستهلاكي للأسر - الذي يمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا - نما بنسبة 5.06% في الربع الثاني، مدعوما بالإنفاق على النقل والفنادق خلال فترة العطلات، إلا أنه جاء أقل من نمو الربع الأول الذي بلغ 5.52%.

وعلى صعيد القطاعات، تباطأ نمو قطاع التصنيع، بينما انكمش قطاع التعدين نتيجة لتقليص حصص الاستيراد .. وحقق قطاع البناء أفضل نمو له منذ عامين تقريبا، مدعوما بالاستثمار في البنية التحتية، والإنشاءات في المناطق الصناعية.