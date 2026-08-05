احتياطيات النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية 427.95 مليار دولار بنهاية يوليو

أعلن البنك المركزي الكوري /اليوم الأربعاء/ أن احتياطيات كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي، بلغت 427.95 مليار دولار بنهاية يوليو، بزيادة قدرها 590 مليون دولار عن الشهر السابق.

وأوضح البنك في بيان اليوم ، وفقا لوكالة ألأنباء الكورية "يونهاب"،أن احتياطيات كوريا الجنوبية، ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في يوليو، وذلك بفضل إصدار سندات تثبيت سعر الصرف، وارتفاع القيمة المقومة بالدولار الأمريكي للودائع بالعملات الأجنبية في ظل تدابير استقرار السوق ،وجاء ذلك في أعقاب زيادة قدرها 370 مليون دولار على أساس شهري في يونيو.

و أشار إلى انخفاض الأوراق المالية الأجنبية، بما في ذلك سندات الخزانة الأمريكية، بمقدار 340 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 380.01 مليار دولار في نهاية يوليو، وهو ما يمثل 88.8% من إجمالي احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، كما ارتفعت قيمة الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 860 مليون دولار لتصل إلى 23.13 مليار دولار، في حين ارتفعت حقوق السحب الخاصة بمقدار 60 مليون دولار لتصل إلى 15.7 مليار دولار ،وظلت احتياطيات السبائك الذهبية دون تغيير عند 4.79 مليار دولار.

وأظهرت أحدث النتائج أن رصيد احتياطيات البلاد لدى صندوق النقد الدولي ارتفع بمقدار 10 ملايين دولار ، مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 4.32 مليار دولار في نهاية يوليو.

وبذلك احتلت كوريا الجنوبية المركز العاشر عالميا من حيث حجم الاحتياطيات الأجنبية في نهاية يونيو، صعودا من المركز الثالث عشر الذي كانت تحتله في الشهر السابق.