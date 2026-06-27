رئيس بعثة مصر بالمونديال : جميع أطراف المنظومة لهم دور كبير في الوصول إلى هذا النجاح

هنأ خالد الدرندلي رئيس بعثة مصر في المونديال، الشعب المصري على التأهل للدور الـ32 للمنتخب الوطني من نهائيات كأس العالم



وقال الدرندلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الف مبرووك ولكن مباراة إيران مكنتش سهلة، إيران كان لديها دوافع من أجل الفوز لحجز بطاقة الصعود، منتخبنا قبل المباراة تأكد صعوده رسميا للدور المقبل، ولكنه قدم مباراة كبيرة".

وأضاف خالد الدرندلي :" جميع أطراف المنظومة لهم دور كبير في الوصول إلى هذا النجاح الذي حققه المنتخب".

وتابع خالد الدرندلي:" معسكر المنتخب الوطني تحس أنه معسكر قوات مسلحة، في انضباط والتزام شديد من الجميع واللاعبيين، اللاعبين بيعاملوا أهلهم كأنهم جمهور، مفيش حد من أقارب أو أهل اللاعبين بيروح ليهم الفندق أو يطلع ليهم الغرف، في التزام شديد وانضباط في المعسكر في النسخة دي".

وأكمل خالد الدرندلي :" اللاعبين بعد التعادل مع إيران نزلوا الشارع احتفلوا مع الجماهير، محمد صلاح إن شاء الله تكون الإصابة حاجة طفيفة، وبمجرد شعوره بنغزة بسيطة طلب التغيير".

