أحمد موسى عن تأهل منتخب مصر بالمونديال: اللي اتعمل ده تاريخ وإحنا مش حصالة

علق الإعلامي أحمد موسى على تأهل منتخب مصر لدور الـ32 من المونديال والتعادل في الجولة الأخيرة امام إيران .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الحمد لله واحنا في دور الـ٣٢ من كأس العالم".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" اللي بيحصل ده لأول مرة في تاريخنا وده امر محصلش قبل كده واللي اتعمل ده تاريخ بالنسبة لينا".



وتابع الإعلامي احمد موسى :" احنا رايحين كأس العالم وفيه ناس كانوا منتظرين ان منتخب مصر يكون حصالة المجموعة واننا نتغلب في المجموعات ونرجع على طول".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" بعد مباراة بلجيكا وتقديم أداء رائع سمعت أصوات بتقول اشمعنا مصر متغلبتش زي المنتخبات العربية ولكن كرم ربنا إحنا كسبنا نيوزيلندا".