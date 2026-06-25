أحمد موسى لسياسي إسرائيلي تنبأ بحرب مع مصر: قوتنا العسكرية بتكبر خاف بقى.. التأمين الاجتماعي: الحد الأقصى لصاحب المعاش الذي يخرج هذا العام 13360 جنيها | أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

سيرتفع مجددا.. شعبة الذهب: إقبال كبير على الشراء مع انخفاض أسعاره

قال المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الفرصة الحالية قوية لشراء الذهب وليس البيع، موضحا أن الظروف الاقتصادية والسياسية أثرت على المعدن عالميا ومحليا.



أحمد موسى لسياسي إسرائيلي تنبأ بحرب مع مصر: قوتنا العسكرية بتكبر.. خاف بقى

رد الإعلامي أحمد موسى، على سياسي إسرائيلي تنبأ بحرب مع مصر، قائلا: "القوة العسكرية في مصر بتكبر وتتنامى.. خاف بقى".



التأمين الاجتماعي: الحد الأقصى لصاحب المعاش الذي يخرج هذا العام 13360 جنيها

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن هناك إصلاحا تدريجيا في منظومة التأمينات بما يسهم في رفع قيمة المعاشات لمستويات جيدة .



الآن 2700 .. التأمين الاجتماعي: 3000 جنيه حد أدنى للاشتراك في التأمينات أول يناير

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن هناك حدا أدنى للاشتراك في التأمينات، وهو 2700 جنيه، وفي أول يناير 2027 سيكون 3000 جنيه، والحد الأقصى للاشتراك 16700 جنيه.



رئيس جامعة الأزهر: ليس كل أزهريًا صالح للإفتاء

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة تعتزم تكريم رؤساء الجامعة السابقين للمرة الأولى منذ 65 عامًا، تقديرًا لجهودهم ودورهم في تطوير المؤسسة التعليمية العريقة.



مدبولي: إحنا مش ببنبيع أو بنفرط في أي اصل للدولة لكننا بنعيد الهيكلة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك نموا في مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري ووصلت نسبة الاستثمارات الخاصة لأكثر من 50%".



مدبولي: لا مساس بالدعم.. ونراجع البطاقات التموينية لضمان وصوله إلى مستحقيه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تستهدف تقليص قيمة الدعم المقدم للمواطنين، وإنما تعمل على ضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مشددًا على أن عملية مراجعة بطاقات الدعم تتم بمنتهى الدقة والحذر لتجنب أي آثار سلبية على المواطنين.



مدبولي: منتخب مصر قدم أداء مشرفا جسد روح العزيمة والإرادة في المونديال

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منتخب مصر بتحقيق أول فوز لمنتخب مصر في المونديال .



مكتشف زيكو: أكثر من 24 هدفاً مع زد تؤكد أحقيته بارتداء قميص المنتخب

قال مصطفى إبراهيم مكتشف مصطفى زيكو لاعب المنتخب الوطني، إنّ اللاعب استحق الانضمام إلى منتخب مصر عن جدارة، مشيراً إلى أن الانتقادات التي وُجهت إلى المدير الفني حسام حسن بسبب اختياره لزيكو لم تكن تستند إلى الأرقام الحقيقية التي حققها اللاعب خلال السنوات الأخيرة.