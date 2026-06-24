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ردا للجميل.. جامعة الأزهر تكرم رؤساءها السابقين والفائزين بجائزة التميز العلمي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس جامعة الأزهر: ليس كل أزهريًا صالح للإفتاء

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
رحمة سمير

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة تعتزم تكريم رؤساء الجامعة السابقين للمرة الأولى منذ 65 عامًا، تقديرًا لجهودهم ودورهم في تطوير المؤسسة التعليمية العريقة.

وقال سلامة داود، في تصريحات عبر برنامج "حلوة بلادي" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "تكريم رؤساء الجامعة السابقين يأتي احتفاءً بهم وتعريفًا للأجيال الجديدة بما قدموه من جهود، حيث سيتم تكريم رؤساء جامعة الأزهر الثمانية عشر للمرة الأولى منذ 65 عامًا، للاستفادة من سيرتهم والبناء على ما حققوه من إنجازات".

وأضاف: "كل رئيس جامعة ترك بصمة وجهدًا مميزًا، ونحن نحرص على البناء على هذه الإنجازات والاستفادة منها في مسيرة التطوير".

وأشار إلى مكانة جامعة الأزهر العلمية، قائلًا: "جامعة الأزهر هي الجامعة الأولى على مستوى العالم في تخريج العلماء المتخصصين في الفتوى، كما أن عددًا كبيرًا ممن تولوا منصب الإفتاء في مصر تخرجوا في الأزهر الشريف".

وأوضح أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الدارسين علميًا وشرعيًا، مضيفًا: "جامعة الأزهر تحرص على تقديم تعليم شرعي متطور، وهناك علماء أفنوا أعمارهم في تطوير المناهج وتأهيل الطلاب وفق أسس علمية رصينة".

وكشف رئيس جامعة الأزهر عن توجه جديد داخل الجامعة، قائلًا: "ندرس حاليًا تأسيس فرع متخصص للإفتاء داخل جامعة الأزهر، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة علميًا وشرعيًا لهذا المجال المهم".

وتابع: "تم ضبط عملية الإفتاء في الأزهر الشريف، وأصبحت هناك جهات محددة مخولة بالفتوى، وليس كل أزهري مؤهلًا للإفتاء، فالمتخصص في هذا المجال تحكمه ضوابط ومعايير علمية دقيقة".

وأشار إلى أهمية قانون الإفتاء الجديد، قائلًا: "صدر مؤخرًا قانون الإفتاء الذي حدد الجهات والأشخاص المخولين بالفتوى، ويُعد هذا القانون نقلة نوعية وخطوة مهمة لتنظيم هذا الملف".

وفيما يتعلق بالتطوير الأكاديمي، أكد سلامة داود أن الجامعة تواكب متطلبات العصر، موضحًا: "تم افتتاح كليتين للذكاء الاصطناعي في جامعة الأزهر، كما تم تطبيق 30 برنامجًا أكاديميًا جديدًا تتوافق مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل".

رئيس جامعة الأزهر الأزهر عبدالناصر زيدان Modern mti المؤسسة التعليمية

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