نفيذًا لخطة الدولة.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح برنامج تأهيل الكوادر الإدارية

شهد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والأستاذ محمد عبد الخالق، الأمين العام للجامعة، افتتاح فعاليات الدورة التدريبية لتأهيل العاملين بالقطاع الحكومي لاختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التي تستهدف تأهيل 1000 موظف من الكفاءات بجهات الدولة المختلفة، وتضم الدورة في مرحلتها الحالية 200 متدرب من العاملين بمحافظة القاهرة، منهم 20 موظفًا بجامعة الأزهر، من خلال برنامج مكثف يرتكز على إعداد الموظفين لاجتياز اختبارات الذكاء والقدرات العقلية IQ Tests والمهارات القيادية والسلوكية.



بروتوكول تعاون

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر ومحافظة القاهرة، يتولى تنسيقها مركز الحاسب الآلي في الجامعة برئاسة الدكتورة عفاف أبو الفتوح، والدكتور محمد السيد، المدير التنفيذي للمركز، ومركز القاهرة للموارد البشرية، والمجلس الوطني للتدريب والتعليم؛ تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

وأضاف رئيس الجامعة في تصريح له: "إن هذه الدورة تُمثل مبادرة محمودة من القيادة السياسية والدولة المصرية لتأهيل واختيار القيادات الإدارية؛ فالإسلام قد وضع أسسًا صارمة للإدارة والمسئولية، وقد حذرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف قائلًا: «إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ».

الهدي النبوي

وأوضح أن هذا البرنامج التدريبي المبتكر الذي يركز على اختبارات الكفاءة والذكاء والجدارة السلوكية والقيادية، يترجم هذا الهدي النبوي والتوجه الوطني إلى واقع ملموس، مشددًا على أن الاختيار المناسب للمناصب القيادية ووظائف مدير إداري؛ لا يتم إلا بناءً على الكفاءة والقدرة الفعلية على العطاء والتحول الرقمي لخدمة الوطن.

البرامج التدريبية

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن إطلاق هذه الدورات من البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر الإدارية؛ يأتي انطلاقًا من الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية وتوجيهات الدولة المستمرة للاستثمار في العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، بالتعاون مع مؤسسات عريقة؛ مثل: جامعة الأزهر، ووزارة الاتصالات، والمجلس الوطني للتدريب والتعليم.

ويشهد افتتاح البرنامج في المجموعة الثانية من بين حزمة تضم 6 برامج متكاملة لرفع كفاءة الجهاز الإداري، اليوم الاثنين، ثلاث محاضرات، تبدأ بالدستور المصري ورؤية مصر 2030، ثم المحاضرة الثانية: خلاصة قانون الخدمة العامة ومدونة السلوك الوظيفي، والثالثة بعنوان: القوانين المنظمة لشئون التخطيط والمالية العامة.

تبدأ أولى محاضرات البرنامج، غدًا الثلاثاء، بعنوان: اختصاصات ومهام الوزارات والهيئات العامة والهيئات القضائية ومهام الجهات المعنية بالرقابة المالية والإدارية، ثم المحاضرة الثانية: قانون الإدارة المحلية والقرار الإداري، والثالثة بعنوان: خلاصة الاتيكيت والبروتوكول.

وتبدأ أولى محاضرات الأربعاء القادم بتطبيق على IQ، وتطبيق على اختبارات سلوكية ونفسية، والثالثة: التدريب على نماذج الاسئلة والمقابلة الشخصية.

وتختتم المجموعة الثانية برامج التدريب بها الخميس المقبل بواقع ثلاث محاضرات، تبدأ بنموذج محاكاة القائد - نقل خبرات مهارات إدارية وقيادية، ثم الأمن السيبراني وحماية المعلومات، والثالثة: نظم المعلومات والتحول الرقمي.