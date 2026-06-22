دعاء لكل من ثقلت عليه هموم الحياة.. ييسر كل عسير ويطمئن قلبك

كشف الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف عن دعاء عظيم لكل من ثقلت عليه همومه.

وقال عطية لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: لكل من ثقلت عليه هموم الحياة، هناك أية فى كتاب الله هى مفتاح الراحة النفسية والدعاء الأقرب لقلب كل مَن ثَقُلت عليه هموم الحياة وعجزت كلماته عن التعبير هى ملاذ الروح الآمن تتردد حين تثقلنا الحياة ويضيق الصدر بما لا نطيق.

دعاء لكل من ثقلت عليه هموم الحياة

وأشار إلى أن هذا الدعاء جاء فى قوله تعالى “رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي”.

وبين أن الدعاء الذى تضمنته هذه الآية هو استسلام لقدرة الله واطمئنان بأن كل عسير سيصبح يسيرا وبداية انكسار لكل هم.

ونوه أن الانشراح ليس مجرد زوال الهم بل هى القدرة على تجاوز العقبات وهو تلك المساحة التي يهبها الله لقلبك ليمتص الصدمات فتقابل ضيق الدنيا برحابة اليقين والرضا حين تقولها بصدق كأنك تفتح نوافذ روحك ليدخل منها نسيم الأمل وتطلب من الله أن يفك عقد القلق والتوتر التي تحبس أنفاسك.

دعاء الهم والحزن والخوف

«اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت».

«اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم».

«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال».

« اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء».

« اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك».

«اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر».

« اللهم إني أعوذ بك من الهدم ، وأعوذ بك من التردي ، وأعوذ بك من الغرق والحريق ، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت ، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا».

دعاء الحزن من شخص

«اللَّهمَّ رحمتَكَ أرجو فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ».

«اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ بأنَّ لَكَ الحمدُ لا إلَهَ إلَّا أنتَ المنَّانُ بديعُ السَّمواتِ والأرضِ يا ذا الجلالِ والإِكرامِ يا حيُّ يا قيُّومُ».

يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ذا العرشِ المجيد، يا مُبدئ يا معيد، يا فعال لما يريد، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت، يا مُغيث أغثني.

«اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجَالِ».

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن جَهدِ البلاءِ ودَرَكِ الشَّقاءِ وسوءِ القضاءِ وشَماتةِ الأعداءِ».