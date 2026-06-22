قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف معاشات يوليو 2026.. كم الزيادة الجديدة؟
غفلوني.. عريس يكتشف مفاجأة صادمة بعد عقد القران
محمد فريد: مصر تمتلك فرصًا واعدة وندعو شركات التأمين العالمية لزيادة استثماراتها
القصاص العادل.. القصة الكاملة لجريمة المنوفية التي راح ضحيتها أم ونجلها الرضيع على يد زوجها
صناعة الأثاث على طريق القفزة.. الحكومة تراجع التحديات وتستهدف مضاعفة الصادرات
بالفيديو.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض أبرز مقومات مدينة أسيوط الجديدة
مصر تعرب عن تضامنها مع قطر والوقوف بجانبها في حادث رأس لفان
بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة.. الوفد الإيراني يغادر سويسرا عائدًا إلى طهران
أسهم الذكاء الاصطناعي الصينية ترتفع بقوة بدعم السياسات وتفاؤل الطلب
3050 دولارًا أمريكيًا.. غدا استقبال أولوية التخصيص لـ أراضي بيت الوطن 2026
للمصريين بالخارج.. تفاصيل طرح وحجز أراضي بيت الوطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردًا؟.. مفتي الجمهورية يجيب

هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردًا؟.. مفتي الجمهورية يجيب
هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردًا؟.. مفتي الجمهورية يجيب
شيماء جمال

ما حكم صيام يوم عاشوراء؟ وهل يجوز لي أن أصومه دون صيام يوم التاسِع والحادي عشر؟ سؤال ورد إلى الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية.

وأجاب مفتي الجمهورية عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: صيام يوم عاشوراء أمر مُستَحبٌّ شرعًا، والأكمل للسائل المذكور أن يجمع فيه بين صيام الأيام الثلاثة: التاسِع، والعاشر، والحادي عشر من شهر الله المُحرَّم، فإن أفرد يوم العاشر بالصيام لعذر أو لغير عذر فذلك جائز شرعًا من غير كراهة، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج. 

اغتنام الأيام الفاضلة في الإسلام 
أشار إلى أن من مظاهر رحمة الله تعالى بعباده أن مَنَّ عليهم ببعض الأيام الفاضلة التي تتجلى فيها النَّفحات، وتُضاعَف فيها الحسنات، وتُرفع فيها الدرجات، وتُمحى فيها الخطايا والسيئات، ولقد حث الله تعالى على اغتنام مثل هذه الأوقات المباركات بالتَّشمير عن ساعد الجِدِّ، والاستمساك بسُنن الهدى، وصدق النية في السعي إلى مرضاة الله عز وجل، فعن محمد بن مَسلَمَة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ لِرَبِّكُم عَزَّ وَجَلَّ فِي أَيَّامِ دَهرِكُم نَفَحَاتٍ، فَتَعَرَّضُوا لَهَا، لَعَلَّ أَحَدَكُم أَن تُصِيبَهُ مِنهَا نَفحَةٌ لَا يَشقَى بَعدَهَا أبَدًا» أخرجه الإمام الطبراني في "المعجم الأوسط".

أفضل أعمال يوم عاشوراء

يستحب للمسلم أن يغتنم هذا اليوم المبارك بسائر القربات والطاعات، ومن ذلك:

١- الإكثار من الدعاء والذكر والاستغفار، وسؤال الله تعالى العفو والرحمة والتوفيق.

٢- الصدقة على الفقراء والمحتاجين، فإن الصدقة من أجلِّ القربات وأعظمها أجرًا في كل زمان.

٣- صلة الأرحام، وبر الوالدين، وتفقد أحوال الأقارب والجيران، والإحسان إلى الناس.

٤- الإكثار من تلاوة القرآن الكريم وتدبر معانيه، والمحافظة على الأذكار المشروعة.

٥- شكر الله تعالى على نعمه الظاهرة والباطنة، واستحضار ما منَّ الله به على أنبيائه وأوليائه من النصر والنجاة.

يوم عاشوراء صيام يوم عاشوراء نظير محمد عياد مفتي الجمهورية الأيام الفاضلة في الإسلام أفضل أعمال يوم عاشوراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2026

طارق حامد

مفاجأة لجماهير الزمالك بشأن طارق حامد

ترشيحاتنا

جهاد مقدسي

وزارة الخارجية السورية تعين جهاد مقدسي مستشاراً لها بأمريكا

مشاركة الجامعة العربية في المعرض الدولي لتنمية سلاسل التوريد

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تشارك في الدورة الرابعة للمعرض الدولي لتنمية سلاسل التوريد

خلال اللقاء

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجزائري على هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية

بالصور

طريقة عمل دجاج الاناناس والأرز

طريقة عمل دجاج الاناناس و الارز.
طريقة عمل دجاج الاناناس و الارز.
طريقة عمل دجاج الاناناس و الارز.

بتكلفة 50 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالزنكلون

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ضبط 3 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر و 142 ألف لتر مواد بترولية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة

نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة
نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة
نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد