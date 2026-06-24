التأمين الاجتماعي: الحد الأقصى لصاحب المعاش الذي يخرج هذا العام 13360 جنيها

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه هناك إصلاحا تدريجيا في منظومة التأمينات بما يسهم في رفع قيمة المعاشات لمستويات جيدة .



وقال جمال عوض في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد" ،:" الحد الأقصى لصاحب المعاش الذي يخرج هذا العام 13360 جنيها ودي الناس اللي اشتركت على الحدود القصوى للاشتراك في التأمينات منذ اليوم الأول للاشتراك في التأمينات ".

وأضاف جمال عوض :" حوالي 300 ألف موظف يخرج على المعاش في مصر بشكل سنوي ".



وأكمل جمال عوض :" فيه ناس بتصرف معاشات من السبعينيات والثمانينيات ووصل معاشاتهم لحوالي 10 آلاف جنيه وأكثر ".

ولفت جمال عوض :" الحد الأقصى لقيمة زيادة المعاشات الجديدة 2550 جنيهًا".



