برلماني: الرئيس السيسي يواصل دعم منظومة الحماية الاجتماعية بزيادة المعاشات 15%

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% يمثل خطوة مهمة تؤكد استمرار الدولة في دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات الذين يمثلون شريحة كبيرة داخل المجتمع.

وأوضح محمد عبده، في تصريحات صحفية له، أن القيادة السياسية تدرك حجم التحديات الاقتصادية وتأثيراتها على المواطنين، لذلك تعمل على اتخاذ قرارات تستهدف مساندة الأسر المصرية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المعيشي.

زيادة المعاشات

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن زيادة المعاشات تأتي ضمن سياسة متكاملة تتبناها الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هذه الخطوات تسهم بشكل مباشر في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وأضاف أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تواصل جهودها لتحقيق التنمية الشاملة بالتوازي مع توسيع مظلة الدعم الاجتماعي، بما يعكس حرصها على حماية المواطنين ومساندتهم في مواجهة الأعباء الاقتصادية.