برلماني يثمن توجيهات الرئيس السيسي بزيادة المعاشات 15%: خطوة تعزز الاستقرار المعيشي لملايين المصريين

ثمن النائب سيد سمير، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مؤكدًا أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن ملايين الأسر المصرية.

وقال سمير، في تصريح صحفي له اليوم، إن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة وطنية مهمة ساهمت على مدار عقود في بناء مؤسسات الدولة ودعم مسيرة التنمية، ويستحقون كل الرعاية والتقدير نظير ما قدموه من جهود وعطاء في خدمة الوطن.

تعزيز الاستقرار المعيشي

وأضاف أن زيادة المعاشات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المعيشي للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمتغيرات التي يشهدها العالم والمنطقة، مشيرًا إلى أن القرار يسهم في تخفيف الضغوط المعيشية ودعم قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية.

وأكد عضو مجلس النواب أن الزيادة الجديدة تعكس استمرار الدولة في الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية تجاه المواطنين، وحرصها على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية ويحسن جودة الحياة للمواطنين.

دعم المواطنين ومساندتهم

وأوضح النائب سيد سمير أن القيادة السياسية تواصل اتخاذ خطوات عملية تستهدف دعم المواطنين ومساندتهم في مواجهة الأعباء المعيشية، مؤكدًا أن هذه القرارات تعزز الثقة في قدرة الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البعد الاجتماعي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أصحاب المعاشات سيظلون محل اهتمام وتقدير من الدولة المصرية، وأن القرارات الداعمة لهم تعكس نهجًا ثابتًا يضع المواطن في صدارة أولويات الجمهورية الجديدة.