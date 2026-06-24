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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لمناقشة الملفات الخدمية والتنموية.. محافظ الجيزة يشارك باجتماعات لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

شارك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة في اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمود شعراوي؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها رفع كفاءة الطرق، وتعزيز عوامل السلامة المرورية، ودعم الأسر المتضررة، وتطوير منظومة التراخيص، والتعامل مع الأسواق العشوائية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهدت الاجتماعات، استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والملفات الحيوية، وفي مقدمتها أعمال تطوير ورفع كفاءة امتداد طريق سقارة - المريوطية والإجراءات الجارية لتعزيز مستويات السلامة والأمان على الطريق من خلال التنسيق مع الجهات المعنية واستكمال أعمال الحواجز الخرسانية ومعالجة النقاط التي تمثل خطورة على مستخدمي الطريق.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة تتابع بصورة مستمرة مختلف المشروعات التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين، مع العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يحقق مستهدفات التنمية ويحافظ على سلامة المواطنين.

كما تناولت المناقشات الإجراءات المتخذة بشأن دعم الأسر المتضررة من إخلاء عقارين بمنطقة كفر طهرمس بحي الهرم، حيث أكد المحافظ أن المحافظة وضعت سلامة المواطنين على رأس أولوياتها وتم اتخاذ الإجراءات العاجلة لتقديم أوجه الدعم اللازمة للأسر المتضررة بالتوازي مع استكمال أعمال الفحص الفني والدراسات الإنشائية لتحديد الإجراءات النهائية الواجب اتخاذها.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري أن المحافظة حريصة على توفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمواطنين المتضررين وضمان الحفاظ على حقوقهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مسؤوليات قد تثبتها التقارير الفنية الصادرة عن الجهات المختصة.

كما ناقشت الاجتماعات جهود محافظة الجيزة في تطوير منظومة الخدمات الحكومية خاصة فيما يتعلق بتيسير إجراءات استخراج التراخيص والتوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي والربط الإلكتروني بما يسهم في تقليل زمن تقديم الخدمة وتحسين كفاءة الأداء داخل المراكز التكنولوجية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

وشملت المناقشات كذلك ملف الأسواق العشوائية والباعة الجائلين حيث تم التأكيد على أهمية وضع حلول متكاملة ومستدامة تسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري، مع توفير بدائل مناسبة تحقق التوازن بين الحفاظ على مصادر رزق الباعة وضمان حق المواطنين في استخدام الطرق والشوارع بصورة آمنة ومنظمة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري أن التعاون والتنسيق المستمر بين محافظة الجيزة ومجلس النواب يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن المناقشات التي تشهدها اللجان النوعية تسهم في رصد التحديات على أرض الواقع ووضع حلول تنفيذية قابلة للتطبيق بما يحقق المصلحة العامة ويعزز سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تنظر إلى طلبات الإحاطة والمقترحات المقدمة من أعضاء مجلس النواب باعتبارها أداة مهمة لدعم العمل التنفيذي وتعزيز التواصل مع المواطنين، مؤكداً استمرار التعاون مع المجلس والجهات المعنية كافة لتحقيق التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة والخدمات المقدمة لأبناء محافظة الجيزة.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة التنمية المحلية مجلس النواب

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