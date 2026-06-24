محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا لمتابعة مستوى الخدمات بأوسيم ويوجه بتجديد الصرف الصحي ببشتيل

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، اجتماعًا لمناقشة خطط العمل بمركز ومدينة أوسيم ومتابعة انتظام تقديم الخدمات للمواطنين والوقوف على معدلات الإنجاز بالملفات الحيوية ذات الصلة باحتياجات المواطنين اليومية.

وخلال الاجتماع، اطّلع المحافظ على نتائج أعمال المركز فيما يخص ملفات التصالح وتقنين أوضاع الأراضي أملاك الدولة وإزالة المخالفات الواردة من وحدة المتغيرات المكانية وطلبات تراخيص المباني والمحال العامة، مشددًا على ضرورة سرعة الانتهاء من الملفات العالقة وبيان موقفها والبت فيها، مع تقديم جميع التيسيرات اللازمة للمواطنين.

كما تابع المحافظ موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية خاصة أعمال رصف ورفع كفاءة طريق البراجيل بطول 2.5 كيلومتر، والذي يشمل مناطق الحفرية وأحمد عرابي وصولًا إلى محور الفريق كمال عامر، مؤكدًا أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال.

وفي قطاع النظافة، وجّه المحافظ بتكثيف أعمال المتابعة الدورية بجميع القطاعات ومنع إلقاء المخلفات بالنقاط الساخنة، لا سيما بمنطقتي الكوم الأحمر وبرطس مع التأكيد على عدم السماح بتراكم المخلفات، خاصة بالمحاور الرئيسية وأسفل الكباري والأنفاق.

كما بحث المحافظ مشكلات الصرف الصحي بمنطقة بشتيل موجّهًا بدراسة تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بالمنطقة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ومحمد نور، السكرتير العام، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس ياسين سيد، رئيس مركز ومدينة أوسيم، ونوابه.