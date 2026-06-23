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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يوقع بروتوكول تعاون مع مدينة نانجينغ الصينية لتعزيز التعاون والصداقة

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

وقّع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة وتشو هونغبو عضو اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي بمقاطعة جيانغسو، وأمين عام لجنة الحزب لمدينة نانجينغ، بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة الجيزة ومدينة نانجينغ بجمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز علاقات الصداقة والتفاهم المتبادل وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر والصين، وما تشهده من تطور مستمر على المستويين الرسمي والشعبي، مشيرًا إلى أن التجربة التنموية الصينية خلال العقود الأخيرة تمثل نموذجًا ناجحًا يمكن الاستفادة من خبراته وتجاربه في دعم جهود التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المحافظ أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون الدولي لمحافظة الجيزة والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في مختلف المجالات التنموية، مؤكدًا حرص المحافظة على بناء شراكات استراتيجية تدعم جهود التنمية المستدامة وتحقق مصالح المواطنين.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري: «إن محافظة الجيزة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء شراكات دولية فاعلة تسهم في تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة، ونثق بأن هذا البروتوكول سيمثل نقطة انطلاق مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية والسياحية والاقتصادية بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين».

وعقب مراسم التوقيع، دعا محافظ الجيزة الوفد الصيني إلى زيارة عدد من المزارات السياحية والأثرية التي تزخر بها المحافظة، وفي مقدمتها منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير للتعرف عن قرب على عظمة الحضارة المصرية وتاريخها العريق.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز أواصر الصداقة والمنفعة المتبادلة بين الجانبين من خلال تبادل الخبرات والبرامج المشتركة في مجالات الثقافة والسياحة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم وحماية الآثار والتبادل الشعبي، إلى جانب دعم التعاون بين الجهات المناظرة والترويج للمقومات الحضارية والتراثية لكل من الجانبين.

كما يتضمن البروتوكول تعزيز التبادلات الثقافية والفنية، وتبادل الخبرات في مجالات الحوكمة الحضرية وحماية المناطق الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على التراث، فضلًا عن دعم التعاون في مجالات التجارة الإلكترونية والصناعات الرقمية الناشئة.

من جانبه أعرب تشو هونغبو عن سعادته بتوقيع البروتوكول، مؤكدًا أن الاتفاق يمثل نقطة انطلاق مهمة لتعزيز التعاون والتواصل بين الجانبين.

وأشار إلى تطلع مدينة نانجينغ لبناء علاقات تعاون ممتدة مع محافظة الجيزة في مجالات الثقافة والتعليم والسياحة والتكنولوجيا والتنمية الحضرية، لافتًا إلى أن هذا البروتوكول يعد أول اتفاق تعاون من نوعه بين مدينة صينية ومحافظة مصرية.

وأوضح أن هناك العديد من أوجه التشابه بين الجيزة ونانجينغ، حيث تتمتع كلتاهما بتاريخ حضاري عريق ومكانة اقتصادية بارزة، فضلًا عن وجود نهر النيل بمحافظة الجيزة ونهر اليانغتسي بمدينة نانجينغ، كما تحتضن الجيزة أهرامات الجيزة، إحدى عجائب الدنيا السبع، فيما تضم نانجينغ عددًا من أبرز المواقع التاريخية والحضارية في الصين، إلى جانب ما تتمتع به المدينتان من كثافة سكانية كبيرة واقتصاد متنامٍ، وهو ما يعزز فرص التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مختلف المجالات.

ويؤسس البروتوكول لإقامة علاقة «مدينة شقيقة» بين محافظة الجيزة ومدينة نانجينغ على أساس التعاون والمساواة والمنفعة المتبادلة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، بما يسهم في تحقيق التنمية والرخاء المشترك للجانبين.

جاء توقيع البروتوكول بحضور إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبي المحافظ، ولياو ليتشيانغ سفير الصين لدى مصر، ومحمد نور السكرتير العام لمحافظة الجيزة، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ويانغ شو الوزير المستشار بالسفارة الصينية بالقاهرة.

كما شهد مراسم التوقيع من الجانب الصيني تشانغ يانينغ نائب الأمين العام للجنة بلدية نانجينغ للحزب ، وتشاو تشنغ جون المدير العام للجنة بلدية نانجينغ للتنمية والإصلاح، وليو يونغ هوي المدير العام لمكتب التجارة لبلدية نانجينغ، وليو جينغ المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية للحكومة الشعبية لبلدية نانجينغ، وما تشنغ مستشارة السفارة الصينية، وليو هواي يو رئيس قسم بمكتب الشؤون الخارجية للحكومة الشعبية لبلدية نانجينغ.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة مدينة الصين

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