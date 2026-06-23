محافظ الجيزة يوجه بتحسين خدمات المياه والغاز وتدعيم منظومة النظافة بالطالبية

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة عددًا من ملفات العمل والمشروعات الجارية بحي الطالبية وذلك في إطار دفع وتيرة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي بداية اللقاء ناقش المحافظ موقف المناطق التي تحتاج إلى تدعيم خدمات مياه الشرب وعلى رأسها شارع أحمد ضيف الله ومتفرعاته والذي تم إدراجه ضمن خطة العام المالي الحالي من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع دراسة تنفيذ خط مياه بطول 700 متر لتحسين كفاءة الخدمة بالمنطقة.

ووجه المحافظ بحصر المناطق الأخرى التي تعاني من مشكلات في مياه الشرب والعمل على دعمها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة المناطق المحرومة من خدمة الغاز الطبيعي، ومنها شارع أحمد ضيف الله و6 شوارع متفرقة بنطاق الحي، حيث وجه المحافظ بدراسة مد خطوط الغاز بتلك المناطق بالتنسيق مع الشركة المعنية.

وتابع المحافظ جهود حي الطالبية في رفع كفاءة أعمال النظافة بعدد من قطاعات الحي، شملت مناطق الثلاثيني والعروبة وترسا والإخلاص، كما اطلع على احتياجات الحي لمواجهة تحديات منظومة النظافة موجها بالتنسيق بين الحي والهيئة العامة للنظافة والتجميل لدعم الحي بثلاث سيارات جديدة لتعزيز منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات.

كما تطرق الاجتماع إلى جهود الحي في مواجهة الإشغالات بشارعي العريش وضياء حيث وجه المحافظ باستمرار الحملات للتصدي للباعة الجائلين مع العمل على توفير أماكن بديلة لاستيعابهم بصورة حضارية.

وتابع المحافظ أيضًا جهود الحي في تلقي طلبات التصالح ومعدلات البت في الطلبات المقدمة، موجها بتسريع وتيرة العمل في هذا الملف واستكمال تنفيذ مبادرة «طرق الأبواب» لزيادة نسب الإنجاز.

وفي سياق متصل وجه المحافظ باستكمال إجراءات إصدار تراخيص المباني والمحال العامة بنطاق الحي، والتيسير على المواطنين وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام للمحافظة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وحامد سلامة رئيس حي الطالبية ونوابه.