محافظ الجيزة يكلف بتكثيف أعمال النظافة أسفل محور عمرو بن العاص وشوارع المنشية والقومية العربية

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جولة ميدانية مفاجئة بأحياء الهرم وجنوب الجيزة وإمبابة والمنيرة الغربية والوراق؛ لمتابعة مستوى النظافة العامة، والتصدي للإشغالات، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأداء الأجهزة التنفيذية.

وشملت جولة المحافظ، تفقد مناطق المطبعة بفيصل، وأسفل محور عمرو بن العاص، وطريق المنشية بمنطقة كفر طهرمس، ومنطقة المنيب، حيث تابع ميدانيًا مستوى النظافة العامة والإشغالات، إلى جانب حالة الشوارع والطرق والمحاور المرورية.

وخلال جولته بحي الهرم، وجه المحافظ بسرعة رفع نقاط تجمع القمامة بمنطقة المطبعة بفيصل مع تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول.

وشدد على مراجعة أعمال النظافة على جانبي وأسفل محور عمرو بن العاص والجزيرة الوسطى للحفاظ على المظهر الحضاري للمحور والمناطق المحيطة به.

كما وجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة بطريق المنشية بمنطقة كفر طهرمس مع المتابعة المستمرة لأداء فرق العمل، والتأكد من رفع كل المخلفات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ رئيس حي جنوب بتكثيف حملات رفع الإشغالات بميدان المنيب على مدار اليوم؛ لما تسببه من إعاقات للحركة المرورية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وخلال جولته كلف المحافظ بفحص موقف أحد العقارات تحت الإنشاء للتأكد من حصوله على التراخيص اللازمة ومطابقة الأعمال المنفذة للرسومات الهندسية المعتمدة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال العقار حال ثبوت وجود أي مخالفات.

وشدد المحافظ على هيئة النظافة والتجميل بتكثيف حملات رفع المخلفات بشارع جمال عبد الناصر بوراق العرب الي جانب التصدي لأعمال الفرز بشارع القومية العربية موجها رئيس حي إمبابة بمنع الإشغالات بشارع الجامع وتنظيم الحملات الدورية بذلك القطاع ورفع الحواجز الخرسانية واي تعديات علي خطوط التنظيم.

كما تفقد المحافظ جراج الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمنطقة بين السرايات، للوقوف على الحالة العامة للمعدات والسيارات ومستوى أعمال الصيانة الدورية ومدى جاهزيتها لدعم منظومة النظافة والتعامل الفوري مع أي أعطال قد تؤثر على انتظام العمل، مشددًا على أهمية الحفاظ على كفاءة المعدات وتعظيم الاستفادة منها بما يضمن استمرار تقديم خدمات النظافة بالكفاءة المطلوبة بمختلف قطاعات المحافظة.