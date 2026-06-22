محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي بحي العجوزة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بجولة تفقدية للمركز التكنولوجي بحي العجوزة؛ لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من تيسير إجراءات الحصول على الخدمات المختلفة في أسرع وقت ممكن.

وحرص المحافظ خلال جولته على الالتقاء بعدد من المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم، حيث قام بتدوين عدد من الطلبات والشكاوى موجهًا الجهات المختصة بسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يحقق الاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين.

كما اطلع المحافظ على معدلات إنجاز طلبات المواطنين وآليات استقبالها والتعامل معها، موجهًا بضرورة الالتزام بالمدد الزمنية المحددة للانتهاء من الطلبات وتقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة تبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين وحسن استقبال المترددين، وسرعة إنجاز معاملاتهم، بما يسهم في رفع مستوى رضا المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.