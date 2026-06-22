محافظ الجيزة يوجّه بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم

وجّه محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة عقد لقاءات المواطنين بصورة دورية، والتواجد بالمراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل وتبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين، مع سرعة فحص الشكاوى والطلبات المقدمة والعمل على حلها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ نتائج لقاءات المواطنين التي عُقدت بعدد من الأحياء والمراكز، شملت أحياء العجوزة وجنوب الجيزة والعمرانية، ومراكز أبو النمرس والبدرشين والعياط، وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها.

وقام حي العجوزة ببحث 12 طلبًا وشكوى مقدمة من المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، كما التقى رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بعدد 23 مواطنًا من أبناء المدينة والقرى التابعة لها للاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها.

وشهدت لقاءات المواطنين بمركزي البدرشين والعياط بحث ومناقشة شكاوى وطلبات 24 مواطنًا، إلى جانب فحص عدد من الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين بأحياء جنوب الجيزة والعمرانية والبالغ عددها حوالي 11 شكوى ليصل إجمالي الشكاوي التي تم فحصها والتعامل معها إلى 70 شكوى، حيث تم توجيه الجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يحقق صالح المواطنين ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

جاءت الشكاوى التي تم البت فيها في ملفات الإشغالات والنظافة والتعديات على الأراضي الزراعية واستكمال التصالح في مخالفات البناء، وتم التعامل معها.