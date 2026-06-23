محافظ الجيزة يصطحب وفد مدينة نانجينغ والسفير الصيني في جولة بالمنطقة الأثرية للأهرامات

اصطحب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة تشو هونغبو عضو اللجنة الدائمة للحزب بمقاطعة جيانغسو وأمين عام لجنة الحزب لمدينة نانجينغ ، ولياو ليتشيانغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر والوفد المرافق لهما في جولة تفقدية بالمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة وذلك عقب مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين محافظة الجيزة ومدينة نانجينغ بجمهورية الصين الشعبية .

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري أن زيارة الوفد للمنطقة الأثرية تأتي في إطار تعزيز التبادل الثقافي والحضاري بين الجانبين وتعميق أواصر الصداقة والتفاهم المشترك .

وخلال الجولة استعرض محافظ الجيزة الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير المنطقة الأثرية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين، بما يتماشى مع مكانة الأهرامات باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية والأثرية في العالم مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تستهدف الحفاظ على القيمة التاريخية للموقع وتعزيز تجربة السائحين والزائرين.

كما تعرف الوفد الصيني على مكونات المنطقة الأثرية وما تضمه من معالم تاريخية فريدة إلى جانب المشروعات والخدمات الجديدة التي تم تنفيذها لدعم الحركة السياحية وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة.

وأعرب أعضاء الوفد الصيني عن إعجابهم بما شاهدوه من عظمة الحضارة المصرية القديمة والجهود المبذولة للحفاظ على التراث الإنساني وتطوير المقاصد السياحية، مؤكدين أن أهرامات الجيزة تمثل رمزًا حضاريًا عالميًا يعكس عراقة التاريخ المصري.

وفي ختام الجولة حرص أعضاء الوفد على التقاط الصور التذكارية بمنطقة بانوراما الأهرامات معربين عن سعادتهم بزيارة أحد أبرز المعالم الأثرية والسياحية في العالم، ومشيدين بحفاوة الاستقبال والتنظيم الذي لمسوه خلال زيارتهم لمحافظة الجيزة.

رافق المحافظ خلال الجولة ابراهيم الشهابي، وهند عبد الحليم نائبي المحافظ ، ومحمد نور السكرتير العام ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ،ووائل شعبان رئيس الأدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ،والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة .