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برلمانية: زيادة المعاشات 15% يؤكد حرص الدولة على دعم أصحابها وتعزيز الحماية الاجتماعية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: زيادة المعاشات 15% يؤكد حرص الدولة على دعم أصحابها وتعزيز الحماية الاجتماعية

الدكتورة داليا الأتربي
الدكتورة داليا الأتربي
محمد الشعراوي

أشادت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مؤكدة أن القرار يعكس اهتمام الدولة المصرية بأصحاب المعاشات وتقديرها لما قدموه من عطاء وخدمة للوطن على مدار سنوات طويلة.  

وقالت الأتربي، في تصريح اليوم ، إن هذه الزيادة تمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات وأسرهم، مشيرة إلى أن القرار يحمل رسالة واضحة بأن الفئات الأولى بالرعاية تأتي في مقدمة أولويات الدولة.  

 زيادة المعاشات بنسبة 15%

وأضافت أن زيادة المعاشات بنسبة 15%، وفقًا للقرار الجمهوري، تأتي ضمن منظومة متكاملة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الدولة لم تدخر جهدًا في مساندة أصحاب المعاشات وتوفير حياة كريمة لهم.  

 تقدير الدولة لهم

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة عزيزة من المجتمع، وأن هذه القرارات تعكس تقدير الدولة لعطائهم، مشددة على أهمية استمرار تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية بما يحقق مزيدًا من الاستقرار والحماية للمواطنين

داليا الأتربي مجلس الشيوخ الدكتورة داليا الأتربي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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