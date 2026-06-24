برلمانية: لقاء الرئيس السيسي بوزراء خارجية الرباعية يؤكد محورية مصر في صياغة أمن الإقليم

أشادت النائبة سچى عمرو هندي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزراء خارجية المجموعة الرباعية (مصر، السعودية، باكستان، تركيا)، اليوم، واستضافة القاهرة للاجتماع الرابع للمجموعة.

وأكدت هندي، في تصريحات لها اليوم، أن انعقاد الاجتماع بالقاهرة في هذا التوقيت الحساس؛ يعكس الثقل السياسي والدبلوماسي المصري، وقدرة القيادة السياسية على تحويل التحديات الإقليمية إلى فرص للتنسيق والتشاور.

استمرار آلية المجموعة الرباعية وتطويرها

وأشارت إلى تأكيد الرئيس على أهمية استمرار آلية المجموعة الرباعية وتطويرها إلى إطار مؤسسي فاعل، يمثل رؤية استراتيجية لصياغة حلول شاملة ومستدامة لأزمات المنطقة، بعيداً عن منطق الصراع والتدخلات الخارجية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أهمية توافق الدول الأربع على دعم تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، والتمسك بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، قائلة: وهو ما يؤكد أن مصر نجحت في بناء محور إقليمي جديد قائم على المصالح المشتركة واحترام سيادة الدول.

صمام الأمان للاستقرار الإقليمي

وأوضحت أن السياسة الخارجية المصرية بقيادة الرئيس السيسي تثبت يوماً بعد يوم أنها صمام الأمان للاستقرار الإقليمي، وأن دبلوماسية القاهرة قادرة على جمع الكلمة وتوحيد الصف العربي والإسلامي.