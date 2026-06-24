مقترح برلماني لضمان وضوح المصروفات والرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس الأول الإثنين، على الاقتراح برغبة الذي تقدمت به بشأن إعداد “ميثاق حقوق أولياء الأمور في المدارس الخاصة”، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى وموافقة اللجنة على المقترح، وتوصيتها بضرورة إعداد الميثاق.

ويستهدف الميثاق تعزيز الشفافية في العلاقة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور، وضمان وضوح المصروفات والرسوم الدراسية، وتوفير آليات عادلة وفعالة لتلقي الشكاوى ومعالجتها، بما يسهم في حماية حقوق الطلاب والأسر المصرية.

وحسب ما جاء في المذكرة الإيضاحية أن قطاع التعليم الخاص في مصر يشهد توسعًا مستمرًا، ويستقطب أعدادًا متزايدة من الطلاب، مع ما يترتب على ذلك من أعباء مالية ومسؤوليات على أولياء الأمور، ورغم وجود إطار تشريعي ينظم المدارس الخاصة، إلا أن العديد من الأسر أبدت ملاحظات وشكاوى بشأن المصروفات والرسوم الإضافية والتعامل الإداري.

أهداف الميثاق المقترح

من بعض أهداف المقترح:

الإعلان عن جميع المصروفات الدراسية والرسوم الإضافية بشكل واضح وربط الخدمات المقدمة بها.

ضمان جودة التعليم والخدمات التعليمية المعلنة والتزام المدارس بها.

احترام أولياء الأمور، وتقديم تقارير دورية عن أداء الطلاب، والتواصل المستمر.

وجود قنوات واضحة لتلقي الشكاوى، وتحديد مواعيد للرد وحل النزاعات بسرعة وعدالة.