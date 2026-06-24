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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تطوير منظومة الحماية الاجتماعية يعكس اهتمام الدولة بدعم الأسر الأولى بالرعاية

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان
محمد الشعراوي

أشاد النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين وتعزيز مظلة الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد “سلطان” في تصريحات خاصة أن تطوير منظومة الدعم يمثل توجها مهما نحو بناء نظام أكثر كفاءة يضمن وصول المساندة إلى مستحقيها، مشيرًا إلى أن توحيد برامج الحماية الاجتماعية يسهم في رفع جودة الخدمات وتحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع الدعم.

برنامج "تكافل وكرامة" 

وأوضح عضو مجلس النواب أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد أحد أهم أدوات الدولة في مساندة الأسر الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أن استمرار تطوير البرنامج وقياس أثره الاجتماعي والاقتصادي يعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى معيشة المستفيدين وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي.

وأشار سلطان إلى أن توجيهات الرئيس بشأن تطوير منظومة الطفولة المبكرة والحضانات تؤكد رؤية الدولة بأهمية الاستثمار في الأطفال باعتبارهم أساس بناء الإنسان المصري، مشددا على ضرورة توفير بيئة تعليمية وتربوية مناسبة خلال السنوات الأولى من عمر الطفل.

منظومة الأسر البديلة

وأضاف أن الاهتمام بمنظومة الأسر البديلة الكافلة ورعاية الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأطفال وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بما يحقق الاستقرار الأسري والمجتمعي.

واختتم النائب محمد سلطان تصريحاته بالتأكيد على أن جهود الدولة في ملف الحماية الاجتماعية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بالتوجيهات الرئاسية التي تضع المواطن في مقدمة أولويات العمل الوطني.

النائب محمد سلطان مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحماية الاجتماعية

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