برلماني: إنشاء برنامج موحد للحماية الاجتماعية يمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة الدعم

أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن الدولة تضع ملف الرعاية الاجتماعية على رأس أولوياتها لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

وقال عبد الحميد إن توجيه الرئيس بإنشاء برنامج موحد للحماية الاجتماعية يمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة الدعم، من خلال ضمان وصول الخدمات والمساندة إلى الفئات المستحقة بشكل أكثر دقة وكفاءة.

برنامج "تكافل وكرامة"

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد من أهم مظاهر اهتمام الدولة بالأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن استمرار متابعة البرنامج وقياس تأثيره يساعد في تطوير آليات الدعم وتعزيز التمكين الاقتصادي للمستفيدين.

وأضاف أن توجيهات الرئيس بشأن تطوير منظومة الحضانات ورعاية الطفولة المبكرة تؤكد رؤية الدولة بأهمية الاستثمار في الإنسان منذ المراحل الأولى، باعتبار الأطفال أساس بناء المستقبل.

التوسع في رعاية الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية

وأشار عبد الحميد إلى أن التوسع في رعاية الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وتطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة، يعكس اهتمام الدولة بتوفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال وتحقيق المصلحة الفضلى لهم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن جهود الدولة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية تمثل نموذجًا متكاملًا يجمع بين دعم المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.