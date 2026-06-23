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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بالأرقام.. مجلس الشيوخ يختتم دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

اختتم مجلس الشيوخ دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، مسجلًا حصيلة حافلة من الأعمال التشريعية والرقابية، عكست حجم الجهد المبذول من أعضاء المجلس واللجان النوعية في مناقشة القضايا الوطنية ودعم مسيرة التنمية.

وشهد المجلس خلال دور الانعقاد عقد 28 جلسة عامة بإجمالي زمن بلغ 104 ساعات و25 دقيقة، فيما بلغ عدد الكلمات والمداخلات 832 مداخلة شارك فيها 195 متحدثًا، إلى جانب حضور حكومي مكثف تمثل في 96 مشاركة حكومية خلال الجلسات.

7 مشروعات قوانين و17 طلب مناقشة عامة

وناقش المجلس خلال دور الانعقاد 7 مشروعات قوانين عبر 11 جلسة مخصصة لمناقشتها، كما نظر دراسة واحدة للأثر التشريعي خلال جلسة خاصة، إلى جانب مناقشة 17 طلبًا للمناقشة العامة على مدار 12 جلسة.

كما شهدت الفترة ذاتها تقديم 215 اقتراحًا برغبة في مختلف القطاعات والقضايا الخدمية والتنموية.

حضور بارز للمرأة تحت قبة الشيوخ

وسجلت النائبات حضورًا فاعلًا خلال جلسات المجلس، حيث بلغ عددهن 32 نائبة، وقدمن 102 كلمة ومداخلة خلال الجلسات العامة، إضافة إلى التقدم بـ 8 اقتراحات لتعديل مشروعات القوانين المعروضة على المجلس.

727 اجتماعًا للجان النوعية

وعلى صعيد أعمال اللجان النوعية، عقدت اللجان المختلفة 727 اجتماعًا بإجمالي زمن بلغ 654 ساعة و35 دقيقة، ناقشت خلالها العديد من الملفات التشريعية والرقابية والدراسات المتخصصة المرتبطة باختصاصاتها.

4 زيارات ميدانية لدعم المتابعة والتقييم

وفي إطار الدور الرقابي والمتابعة الميدانية، نفذ أعضاء المجلس 4 زيارات ميدانية شملت عددًا من المؤسسات والمواقع الحيوية، حيث زار الأعضاء قصر التحرير المقر التاريخي لوزارة الخارجية في يناير 2026، كما شارك أعضاء مجلس الشيوخ عن محافظة الفيوم مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الخارجية في زيارة إلى قرية تطون بمحافظة الفيوم خلال مايو 2026.

كما قامت لجنة الدفاع والأمن القومي بزيارة إلى أكاديمية الشرطة في مايو 2026، فيما أجرت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل زيارة ميدانية إلى مطار القاهرة الدولي في يونيو 2026.

وتعكس هذه المؤشرات حجم النشاط الذي شهده مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي أو من خلال التواصل الميداني مع مختلف مؤسسات الدولة والملفات الوطنية ذات الأولوية.

مجلس الشيوخ فصل التشريعي الثاني دور الانعقاد الأول الفصل التشريعي الثاني

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