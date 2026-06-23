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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مجلس الشيوخ يختتم دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

​اختتم مجلس الشيوخ دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، مسجلاً نشاطاً برلمانياً مكثفاً وعملاً دؤوباً على الصعيدين التشريعي والرقابي، بهدف تلبية تطلعات المواطنين ودعم خطط الدولة التنموية.

​نشاط برلماني مكثف في الجلسات العامة

​عقد المجلس 28 جلسة عامة امتدت على مدار 104 ساعة و25 دقيقة، شهدت حراكاً ديمقراطياً واسعاً تمثل في 832 مداخلة وكلمة أدلى بها 195 نائباً.

وجاءت هذه المناقشات بحضور وتنسيق مستمر مع السلطة التنفيذية، حيث سجل التمثيل الحكومي 96 حضوراً في الجلسات العامة.

​الحصيلة التشريعية والرقابية

​تنوعت الملفات التي ناقشها المجلس خلال هذا الدور لتشمل:

​مشروعات القوانين: إقرار 7 مشروعات قوانين حيوية بعد دراسة ومناقشة مستفيضة استغرقت 11 جلسة.

​أدوات الرقابة والدراسة: مناقشة 17 طلب مناقشة عامة عبر 12 جلسة، بالإضافة إلى مناقشة دراسة واحدة لـ الأثر التشريعي، وتقديم 215 اقتراحاً برغبة لبحث مشكلات المواطنين وتطوير الخدمات.

​حضور بارز لنشاط المرأة البرلمانية

​شهد دور الانعقاد بصمة واضحة لـ 32 نائبة داخل أروقة المجلس، حيث شاركن بفاعلية في صياغة التشريعات عبر تقديم 8 مقترحات لتعديل مشروعات القوانين، فضلاً عن تقديم 102 مداخلة وكلمة أثرت النقاشات العامة.

​اللجان النوعية والزيارات الميدانية.. نبض العمل الحقيقي

​خلف الكواليس، كانت اللجان النوعية خلية نحل لا تهدأ؛ إذ عقدت 727 اجتماعاً استغرقت 654 ساعة و35 دقيقة لبحث التشريعات والتقارير.
​ولم ينفصل المجلس عن أرض الواقع، بل عزز دوره الرقابي بـ 4 زيارات ميدانية شملت:

​قصر التحرير: المقر التاريخي لوزارة الخارجية (يناير 2026).

​قرية تطون بالفيوم: مشاركة نواب المحافظة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (مايو 2026).

​أكاديمية الشرطة: زيارة وفد لجنة الدفاع والأمن القومي (مايو 2026).

​مطار القاهرة الدولي: جولة تفقدية لأعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل (يونيو 2026).

مجلس الشيوخ دور الانعقاد العادي الأول الشيوخ الجلسة العامة

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