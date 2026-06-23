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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس مجلس الشيوخ: دور الانعقاد الأول شهد أداءً تشريعيًا ورقابيًا متميزًا

المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ
المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، خلال كلمته بمناسبة فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، أن أعضاء المجلس أثبتوا على مدار هذا الدور قدرتهم على الاضطلاع بمسؤولياتهم الدستورية بكفاءة واقتدار، من خلال أداء وطني مسؤول رسخ مكانة المجلس في وجدان المواطنين وأسهم في دعم مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن المجلس اضطلع بمسؤولياته التشريعية من خلال مناقشة عدد من مشروعات القوانين وصياغتها بصورة تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، كما أولى اهتمامًا خاصًا بقياس الأثر التشريعي باعتباره أداة أساسية لبناء تشريعات أكثر كفاءة واستدامة.

وأوضح رئيس المجلس أن الدور الرقابي شهد تفعيلًا للأدوات الدستورية المختلفة، وتحويل طلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبات إلى آليات فعالة للتعامل مع القضايا والتحديات المطروحة، مشيدًا بالتعاون المثمر والبناء بين المجلس والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومثمنًا دور وزير شؤون المجالس النيابية في تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

كما أشاد بالدور الذي قام به المجلس في مجال الدبلوماسية البرلمانية من خلال المشاركة في العديد من الفعاليات واللقاءات الإقليمية والدولية لتعزيز التعاون وتنسيق المواقف تجاه القضايا المشتركة.

ووجه رئيس مجلس الشيوخ الشكر والتقدير إلى مجلس النواب، ووكيلي المجلس، ورؤساء اللجان النوعية وأعضائها، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين، ونائبات المجلس، والأمانة العامة والعاملين بها، والإعلاميين والمحررين البرلمانيين، ورجال الشرطة المكلفين بتأمين المجلس، تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في إنجاح أعمال المجلس خلال دور الانعقاد.

واختتم كلمته بالدعاء أن يوفق الله الجميع لما فيه خير مصر وشعبها، وأن تستمر الجهود الوطنية المخلصة من أجل تحقيق المزيد من التنمية والتقدم.

مجلس الشيوخ الفصل التشريعي الثاني مجلس النواب

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