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عضو بمجلس الشيوخ: الحملة الأمنية جنوب مصر تؤكد قدرة الدولة على حماية حدودها
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عضو بمجلس الشيوخ: الحملة الأمنية جنوب مصر تؤكد قدرة الدولة على حماية حدودها

عادل مأمون عتمان
عادل مأمون عتمان
حسن رضوان

أكد النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ، أن الحملة المكبرة التي نفذتها قوات إنفاذ القانون بقطاع المنطقة الجنوبية العسكرية بالتعاون مع وزارة الداخلية، تعكس اليقظة الكاملة لمؤسسات الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة كافة التهديدات التي تستهدف الأمن القومي والاستقرار الداخلي.

وقال "عتمان" إن النجاحات التي حققتها الحملة، وضبط العناصر المتورطة في أنشطة غير مشروعة، سواء الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة أو التنقيب غير القانوني عن الذهب أو الهجرة غير الشرعية، تؤكد أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات وطنية قوية وقادرة على حماية حدودها وثرواتها ومقدرات شعبها.

تكاتف مؤسسات الدولة في مواجهة الجريمة

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التنسيق الكامل بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية يمثل نموذجًا متكاملًا لتكاتف مؤسسات الدولة في مواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لا تحمي الأمن فقط، بل تسهم أيضًا في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناخ الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح النائب عادل مأمون عتمان أن المنطقة الجنوبية تمثل أحد المحاور الاستراتيجية المهمة، وأن مواجهة أعمال التهريب والتنقيب غير المشروع والهجرة غير الشرعية؛ تعد ضرورة لحماية الثروات الطبيعية وصون مقدرات الدولة، لافتًا إلى أن التعامل الإنساني والقانوني مع المتسللين يعكس التزام الدولة المصرية بالمواثيق الدولية والقيم الإنسانية.

وثمن عضو مجلس الشيوخ الرسالة الواضحة التي أكدتها الدولة المصرية بشأن امتلاكها القدرة الكاملة على حماية أراضيها ومقدراتها والتصدي لكل التهديدات، مؤكدًا أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف مؤسساته الوطنية في معركة الحفاظ على الأمن والاستقرار وبناء الجمهورية الجديدة.

واختتم النائب عادل مأمون عتمان تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار هذه الحملات النوعية يبعث برسائل طمأنة للمواطنين والمستثمرين، ويؤكد أن مصر قادرة على حماية حدودها وتأمين مكتسباتها الوطنية ومواجهة أي محاولات تستهدف أمنها القومي أو استقرارها.

عادل مأمون عتمان حملة المنطقة الجنوبية حماية حدودها مجلس الشيوخ

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