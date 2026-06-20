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أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الهولندي يتفقدون مستشفى العريش العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الهولندي يتفقدون مستشفى العريش العام

أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الهولندي
أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الهولندي
أ ش أ

زار أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الهولندي، مستشفى العريش العام، اليوم السبت؛ للاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة للجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.

وخلال الزيارة- التي جرت بحضور الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والدكتور عمرو عادل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، تفقد الوفد الهولندي عددا من أقسام المستشفى، بجانب زيارة الجرحى والمرضى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج.

واستمع الوفد الهولندي، إلى شرح من مسؤولي الصحة بشمال سيناء، حول عدد الحالات التي تم استقبالها من غزة، والإجراءات التي تم اتخاذها، والإصابات والعمليات الجراحية التي أجريت لهم.

كما زار الوفد الهولندي، وحدة الدعم النفسي التي يديرها الهلال الأحمر المصري في المستشفى؛ لتقديم الدعم النفسي للأطفال الفلسطينيين.

كما أجرى الوفد الهولندي زيارة تفقدية لمعبر رفح البري، والمخازن الخاصة بالهلال الأحمر المصري.

لجنة الشؤون الخارجية مجلس النواب مستشفى العريش

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