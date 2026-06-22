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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مجلس الشيوخ يحفظ طلب رفع الحصانة عن أحد أعضائه

المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ
المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أعلن مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، حفظ طلب رفع الحصانة البرلمانية عن أحد أعضاء المجلس، وذلك بعد مراجعة الطلب والتأكد من عدم استيفائه الشروط والإجراءات القانونية واللائحية اللازمة للنظر فيه.

وأكد رئيس المجلس خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن الطلب المقدم لرفع الحصانة لم يستوفِ المتطلبات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس، الأمر الذي ترتب عليه اتخاذ قرار بحفظه وعدم السير في الإجراءات الخاصة به، دون الإفصاح عن اسم العضو المعني بالطلب.

وأوضح رئيس مجلس الشيوخ أن قرار الحفظ جاء التزامًا بأحكام اللائحة والقواعد المنظمة لطلبات رفع الحصانة البرلمانية، والتي تشترط توافر مجموعة من الضوابط القانونية والإجرائية قبل عرض أي طلب على المجلس واتخاذ قرار بشأنه.

وفي سياق متصل، واصل مجلس الشيوخ أعمال جلسته العامة اليوم، حيث ناقش عددًا من الطلبات العامة المقدمة من الأعضاء والموجهة إلى الحكومة بشأن سبل النهوض بقطاع الصناعة وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي ودعم خطط التنمية المستدامة.

كما تناول المجلس خلال الجلسة دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وذلك بهدف تقييم مدى فاعلية التشريعات الحالية في دعم بيئة الاستثمار وتيسير إجراءات تأسيس وإدارة الشركات، والوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، تمهيدًا لبحث أي مقترحات أو تعديلات تشريعية من شأنها تعزيز مناخ الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.

مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد رفع الحصانة البرلمانية الجلسة العامة لمجلس النواب اللائحة الداخلية

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