قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: المشروعات الجديدة تعكس ثقة المستثمرين والقطاع الخاص شريك أساسي بالتنمية
قيادة العمليات المشتركة بالعراق: تنفيذ ضربتين جويتين ناجحتين على أوكار داعش في الأنبار
مدبولي: المشروعات العقارية تدعم آلاف المصانع وتُحفز النمو الاقتصادي
النواب يؤجل حسم استبعاد المواطنين من بطاقات التموين لحضور الوزراء
إيران تضع شروطاً سياسية وأمنية لإعادة الملاحة عبر مضيق هرمز
محافظ الأقصر يبحث مطالب ومقترحات أهالي القرنة لتحسين مستوى الخدمات
العربية كانت على سرعة 140 كيلو.. دفاع هدير ضحية حادث سيارة القهوة يكشف تطورات مثيرة
أقل مدة للحمل ومعنى وصب ويعظكم|أسئلة محيرة في امتحان الدين ثانوية عامة اليوم
هل قراءة القرآن بسرعة تنقص من الثواب.. أمين الفتوى يجيب
الشروط وخطوات التقديم.. وظائف لخريجي كليات التجارة في بنك مصر 2026
مدبولي: شراكة مصرية إماراتية باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار بمدينة مدى
مدبولي: مصر سوق جاذب ولدينا رغبة كبيرة لتنفيذ مشروعات استمثارية وعقارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مجلس الشيوخ يناقش ملف "صناعة المستقبل" وإنشاء أول مدينة سينمائية عالمية في أسوان

النائب أحمد خالد ممدوح،
النائب أحمد خالد ممدوح،
حسن رضوان

تستعد لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، غدا الإثنين ، لمناقشة مقترح برلماني استراتيجي يستهدف إحداث نقلة نوعية في صناعة السينما ، من خلال إنشاء مدينة سينمائية عالمية متكاملة في مدينة أسوان. 

ويأتي هذا المشروع بموجب اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كخطوة جادة لإعادة تموضع مصر على خريطة التصوير السينمائي العالمي، واستغلال المقومات الطبيعية والتاريخية الفريدة التي تميز الجنوب المصري.

صفر تكلفة على موازنة الدولة: مشروع استثماري ذاتي التمويل بنظام الأسهم وعوائد مستدامة

يكتسب المقترح الذي يتبناه النائب أحمد خالد ممدوح أهمية قصوى لكونه يعتمد على دراسة جدوى دقيقة تؤكد أن المشروع لن يُكلف الموازنة العامة للدولة أية أعباء مالية.. والمدينة تعتبر هئية  في تكوينها تتبع مجلس الوزراء وتدار بقانون خاص ممثل فيها كافة الأطراف المعنية بتفاصيل الموضوع،  تطرح مباشر للقطاع الخاص.

وتعتمد الرؤية الاقتصادية للمدينة على مفهوم "الأصول التراكمية المستدامة" (Assets)، حيث تلتزم شركات الإنتاج والاستوديوهات العالمية التي تفد للتصوير بترك كافة الورش، الديكورات، والإنشاءات التي تؤسسها لخدمة أعمالها السينمائية في مكانها عقب انتهاء التصوير، مما يساهم في بناء وتطوير البنية التحتية للمدينة وتوسيع طاقتها الاستيعابية بشكل مستمر وتلقائي.


أسوان تقود قاطرة التنمية في الجنوب: تكامل اقتصادي يجمع السينما والسياحة والطيران

ويمثل اختيار أسوان لتشييد هذا الصرح السينمائي بعداً تنموياً واقتصادياً بالغ الأهمية لجنوب مصر حيث سيعمل المشروع على خدمة اقتصاديات متكاملة ومترابطة بشكل مباشر مع قطاع التصوير السينمائي.. ومن المتوقع أن يضخ المشروع دماءً جديدة في شرايين قطاعات السياحة، والنقل، والطيران، فضلاً عن رفع نسب الإشغال بالفنادق والمناطق السياحية والأثرية بالمنطقة.


وتسعى هذه الرؤية التي يطرحها نائب التنسيقية وحزب المؤتمر إلى استغلال الطقس المتميز والمناظر الطبيعية الخلابة لأسوان لجعل الجنوب المصري مركزاً جاذباً ومفضلاً لشركات الإنتاج الدولية، مما يحول صناعة السينما إلى محرك رئيسي من محركات التنمية الشاملة والمستدامة لأهالي الصعيد.


صراع المليارات: مصر تتحدى "ورزازات" المغربية وتستهدف الصدارة في سوق التصوير العالمي

ويستند المقترح البرلماني إلى دراسة مقارنة بين واقع التصوير الأجنبي في مصر وما حققته تجارب إقليمية ناجحة مثل مدينة "ورزازات" السينمائية في المغرب... ورغم أن مصر تستقبل بالفعل وفوداً للتصوير السينمائي الأجنبي، إلا أن الحصيلة الإجمالية خلال السنوات الثلاث الماضية لم تتجاوز عشرات الأفلام، في حين استطاعت مدينة "ورزازات" وحدها جذب عوائد ضخمة ومستهدفة للنمو المستمر في هذا القطاع.


وتكشف الأرقام المقارنة أن قطاع التصوير السينمائي العالمي يمثل كنزاً اقتصادياً غير مستغل بالشكل الأمثل محلياً، وهو ما تسعى المدينة الجديدة لاقتناصه، لتصبح بمثابة الرافد الأقوى والأكبر لتوفير وتدفق العملة الأجنبية والدولارية لصالح الدولة المصرية، وبما يملك من مقومات قد تفوق في المستقبل عوائد ممرات مائية واستراتيجية رئيسية كقناة السويس.

أكاديمية صناعة السينما والخدع البصرية: ميزة تنافسية مصرية لبناء الكوادر البشرية


وتتميز الرؤية المصرية للمدينة السينمائية بأسوان، والتي يتقدم بها النائب أحمد خالد ممدوح، بإضافة نوعية فريدة تتفوق بها على التجارب الإقليمية، وتتمثل في تأسيس "أكاديمية متخصصة للتدريب الفني والسينمائي" داخل المدينة.

وتهدف الأكاديمية إلى الاستفادة المباشرة من البروتوكولات والتعاقدات مع جهات الإنتاج العالمية لنقل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية المحلية.


وستركز الأكاديمية على مجالات الدعم التقني المعقدة مثل الخدع البصرية، الخدع السينمائية، وتصميم وتنفيذ المعارك الحركية، بما يضمن إعداد وتأهيل كادر مصري شاب ومدرب على أحدث التقنيات العالمية في التصوير خلال السنوات القليلة القادمة، ليصبح لدينا جيش من الفنيين والمبدعين القادرين على قيادة قاطرة السينما الحديثة.


وفي سياق متصل، تشهد الجلسة ذاتها تنويهاً حول مقترح آخر مقدم من النائب أحمد خالد ممدوح، لإنشاء مركز قطاع لوزارة الثقافة في القاهرة الجديدة، تلبيةً للاحتياجات الثقافية والأنشطة الإبداعية لسكانه الذين يتخطون حاجز المليون نسمة حالياً، بما يضمن وصول الخدمات الثقافية والدعم الفني لكافة المواطنين في المجتمعات العمرانية الجديدة.

لجنة الثقافة والسياحة مجلس الشيوخ موازنة الدولة النائب أحمد خالد ممدوح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

إنستاباي

بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب اليومية والشهرية من تطبيق إنستاباي InstaPay

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور بعد إيقاف القيد للمرة الـ18 للزمالك

نطق الشهادتين..تركي آل الشيخ ينشر فيديو للنجم إسبوزيتو أثناء أداء الصلاة

نطقَ الشهادتين .. تركي آل الشيخ ينشر فيديو للنجم الأمريكي «إسبوزيتو» أثناء أداء الصلاة | شاهد

كريم عبد العليم

خطفهم الموت فى عز شبابهم .. لحظات مؤلمة للنجوم وكريم عبدالعليم آخرهم

منتخب مصر

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

رئيس الوزراء

مدبولي يشهد توقيع اتفاقية بين الإمارات والقطاع الخاص المصري .. اليوم

ترشيحاتنا

الشاورما

طريقة عمل الشاورما السوري بتتبيلة مميزة مثل المطاعم

نسرين طافش

بإطلالة جريئة .. نسرين طافش ترد على شائعات الانفصال بطريقة غير مباشرة وتخطف الأنظار بالأحمر | شاهد

الدراجة النارية

بطريقة استعراضية.. شاب يستلقي على دراجة نارية أثناء قيادتها ويعرّض حياة المواطنين للخطر

بالصور

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري التركي بمشاركة أحدث المقاتلات.. فيديو وصور

صورة من التدريب المشترك
صورة من التدريب المشترك
صورة من التدريب المشترك

بروتوكول تعاون بين مياه الشرقية وصرف الإسكندرية لتعزيز تبادل الخبرات ورفع كفاءة محطات المعالجة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية بنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مستقبل وطن الشرقية يطلق مبادرة توزيع المياه المبردة على طلاب الثانوية العامة

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد